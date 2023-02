Die Vereinigung der Pflegepersonen ANIL hat Forderungen zu den Arbeitsbedingungen und der Ausbildung.

Politik 3 Min.

Gesundheitssystem

Pflegepersonal: „Wir brauchen Hilfe – und zwar sofort“

Annette WELSCH Die Vereinigung der Pflegepersonen ANIL hat Forderungen zu den Arbeitsbedingungen und der Ausbildung.

Mit Anne-Marie Hanff, Tina Koch und Coryse Gonderinger wandten sich am Mittwoch drei Vertreterinnen der Krankenpflegervereinigung ANIL mit Forderungen an die Öffentlichkeit. „Wir fühlen uns immer mehr als Roboter. Dabei sind wir kompetent, vielseitig, wollen eigenständig arbeiten und optimal pflegen. Nur in neun Prozent der Fälle können wir das“, beschrieb ANIL-Präsidentin Hanff die Situation, die dringend Lösungen brauche.

Sie bezog sich dabei auf eine im Sektor durchgeführte Umfrage, bei der unter anderem herauskam, dass 80 Prozent der Pflegepersonen darüber nachdenken, den Beruf zu verlassen. Nur 60 Prozent ihrer Zeit verbringen sie am Bett vom Patienten, die Zahlen für den Krankenstand und von Burnout sind hoch und es zeichnet sich Personalmangel ab, wenn bis 2034 ganze 42 Prozent in Pension gehen. „Trotz hohem Lohn finden wir kaum Ansässige für den Beruf - 66 Prozent der Pflegepersonen kommen aus dem Ausland. Wir brauchen jetzt Entlastungen und Lösungen – jetzt nicht zu handeln, wäre fahrlässig“, mahnte Hanff.

So wichtig ist Wohlbefinden am Arbeitsplatz Jeder dritte Arbeitnehmer in Luxemburg gibt an, oft oder ständig am Arbeitsplatz gestresst zu sein. Nicht nur die physische, sondern auch die psychische Gesundheit spielt in Luxemburgs Firmen zunehmend eine Rolle. Es gibt mehrere Möglichkeiten, für Ausgewogenheit zu sorgen.

Es sind drei Problemthemen, zu denen die ANIL kurzfristige Lösungen vorschlägt. An erster Stelle schnell spürbare Arbeitsentlastungen und Hilfe bei Burnout. So sollten administrative Personen eingestellt werden, die die 40 Prozent an Arbeiten übernimmt, die nicht von einer diplomierten Pflegeperson ausgeführt werden müssen, wie Inventare erstellen, Material bestellen, Wäsche einräumen.

Wir brauchen jetzt Entlastungen und Lösungen - jetzt nicht zu handeln, wäre fahrlässig. Anne-Marie Hanff, ANIL-Präsidentin

Es sollten auch „équipes volantes“, die aus erfahrenen Pflegern bestehen, die keine Nachtschichten mehr machen wollen, in allen Strukturen eingeführt werden, um Personalengpässe zu überbrücken. „Wir werden oft aus der Freizeit zurückgerufen und können nicht planen“, beschrieb Hanff das Problem. Die Arbeitspläne sollten derweil nicht erst zehn Tage vor Monatsbeginn, sondern zwei Monate im Voraus erstellt werden. Auch psychologische Hilfe in Form von Weiterbildung, Beratung und Supervision zur Bewältigung belastender Situationen steht auf dem Forderungskatalog.

Wo bleibt der Umsetzungsplan zur Ausbildungsreform?

Ein Dauerbrenner ist für die ANIL auch die geplante Reform des Ausbildungssystems. Hier sollte das Gesundheitsministerium eine Bedarfsberechnung für Pflegepersonal erstellen, die in den Gesundheitsplan eingeschrieben wird. Das Bildungsministerium sollte derweil einen Plan zur Umsetzung der Reform vorlegen und erklären, warum verschiedene Entscheidungen so getroffen wurden. „Das System in Luxemburg ist nicht durchgängig - der Aufstieg von der Aide soignant zum Krankenpfleger und von dort zum spezialisierten Pfleger sollte möglich sein, ohne dass man aus dem Beruf aussteigen muss, um die neue Ausbildung machen zu können.“

Aufstand der Krankenpfleger Die geplante Reform der Krankenpflegeausbildung ist eine Katastrophe, sagen sowohl die Krankenpfleger als auch jene, die sie ausbilden.

Grundsätzlich möchte die ANIL, dass die BTS-Ausbildung abgeschafft wird und nur noch Pflege-Bachelor ausgebildet werden. „Es heißt immer, wer soll das bezahlen - im Moment wird aber gar nicht nach Diplom, sondern nach der verrichteten Arbeit bezahlt und es ist auch keine Hauptforderung von uns, dass nach Bachelor bezahlt werden soll“, betonte Hanff. Eine neutrale Stelle sollte ausrechnen, welche Kosten dadurch entstehen würden.

Wenig Sinn mache es auch, in diesem Herbst mit dem Bachelor für spezialisierte Pfleger zu beginnen und erst im nächsten Jahr mit dem für die allgemeinen Pfleger. Es müssten zudem 250 Pfleger pro Jahr ausgebildet werden: „Ist sich das Ministerium dessen bewusst?“, fragt die ANIL, die noch keine Zahlen zu den Ausbildungsplätzen und kein Datum für die Abschaffung des BTS gesehen hat.

Gesetzliche Kompetenzen an Realität anpassen

Der dritte Bereich betrifft das eigenverantwortliche Arbeiten, denn derzeit werden die gesetzlichen Kompetenzen zur Berufsausübung neu definiert und angepasst. „Wir wollen, dass sie an die reale Alltagsarbeit angepasst werden und wir die Exklusivität bei Pflegefragen bekommen - Pflegediagnosen und Pflegepläne erstellen - und wir auch verschiedene Mittel, die zu Medikamenten zählen, verabreichen dürfen, wie Bepanthencreme.“ Generell sollte mehr Selbständigkeit und weniger Verschreibung vom Arzt den Alltag beherrschen.

Keine Krankenpfleger aus Nordafrika Vehement wollen sich die Berufsverbände der Krankenpfleger und Krankenpflegegehilfen gegen eine Überlegung des Familienministerium wehren, aus Mangel an Nachwuchs Fachpersonal in Nordafrika zu rekrutieren. Dabei gehe es nur darum, billige und anspruchslose Arbeitskräfte anzuwerben.

Auch im Bereich der Tarifordnung müsste es zu Vereinfachungen kommen: 51 einzelne Pflegeakte werden in der Nomenklatur aufgeführt, die in einfache und in komplexe zusammengefasst werden könnten. Und in der Nomenklatur-Kommission müssten die Verhandlungen über Pflegeakte ohne Ärztevertreter stattfinden. Denn wenn die Ärzte mit abstimmen, würden keine Akte mehr verabschiedet, für die nicht eine Verschreibung eines Arztes erforderlich ist.

All das könne man direkt machen und noch vor den Wahlen umsetzen. „Es sind ganz einfache Sachen, man muss es nur wollen“, betonte Hanff.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.