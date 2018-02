Von Annette Welsch

Es sind Klassiker dabei, aber auch ganz originelle Anliegen und natürlich die üblichen Vorschläge für verwaltungstechnische Verbesserungen.



Im ersten Moment lachen muss man bei der Bitte um die Einführung von Wickeltischen auf Toiletten in öffentlichen und kommerziellen Gebäuden (Nr. 958). Der Hintergrund ist aber gar nicht lächerlich, sondern Ausdruck einer lobenswerten Emanzipation von Männern: Es geht um Wickeltische in Männertoietten, denn Männer müssen auf Frauentoiletten ausweichen, wenn sie allein mit ihrem Kleinkind unterwegs sind. Und das kann auch für Frauen unangenehm sein, ja sogar falsch aufgenommen werden. Warum ist vorher noch nie einer auf die Idee gekommen?

Alleinerziehenden Eltern sollte doppelt soviel Sonderurlaub für kranke Kinder zugestanden werden - eben weil sie alleine sind.

Foto: Anouk Antony

Staatsangestellte und -beamte müssen eine Stunde Mittagspause machen, steht im Gesetz. Das sollte auf 30 Minuten reduziert werden, so wie es im Privatsektor auch möglich ist, verlangt Petition 948. Einen kleinen Erste-Hife-Kurs für alle, die den Führerschein machen, möchte der Petitionär der Nr. 947 eingeführt sehen.



Pestizide beim Anbau auf Obst und Gemüse anzeigen



Klassiker sind die Radargeräte. Hier soll die Toleranzsspanne für eine gebührenpflichtige Geschwindigkeitsüberschreitung doch bitte von drei km/h auf fünf erhöht werden (Nr. 960). Oder auch die Maut in Deutschland (Nr. 953): Sie diskriminiere andere EU-Länder, das Großherzogtum soll dagegen klagen. Obst und Gemüse sollte obligatorisch mit den Pestiziden versehen werden, die beim Anbau verwendet wurden, fordert Petion 944. Es gebe immer mehr Allergiker.



Klassiker sind auch Sprachen, Transport und Urlaubstage. Diesmal geht es um Alleinerziehende und das Recht auf Sonderurlaub bei einem kranken Kind. Die Familien sollten gleichgestellt werden, sprich Alleinerziehenden sollten die doppelte Anzahl an Tagen zugestanden bekommen (Nr. 954). Mit Luxemburgisch-Kursen für die französischsprachigen Berufsklassen könnte man den Sprung in die Berufswelt vereinfachen, meint Petition 924 und kostenlosen öffentlichen Transport für Bezieher des RPGH (Revenu pour Personnes Gravement Handicapées) ist Petition 931 ein Anliegen.



Um die Gleichstellung von in Luxemburg ansässigen Patchwork-Familien und dieser Familienform bei Grenzgängern geht es in Petition 939: Seit der Reform von 2016 werden bei Grenzgängern die Kinder des Lebenspartners nicht mehr für die Familienleistungen anerkannt. Macht es rückgängig, so die Forderung.



Mehr Transparenz im Baugewerbe



Schützt und informiert die Kunden im Baugewerbe, fordert Petition 913, denn mit mehr Transparenz und beispielsweise der Vergabe von Qualitätslabel kann man die betrügerischen Unternehmen im Bausektor stoppen, die ihre fachunkundigen Klienten gnadenlos über den Tisch ziehen. Und apropos Wohnen: Petition 945 möchte, dass ein Mustervertrag für die Vorverträge bei Immobilienkäufen (Compromis) eingeführt wird, um künftig Missbräuche zu verhindern.



Wartezeit bei einem Einspruch vor dem Schiedsgericht der Sozialversicherung reduzieren, ist das Anliegen eines anderen Petitionärs (Nr. 956). 40 Tage maximal bis eine Antwort erfolgt, schwebt ihm vor - bis zu einem Jahr kann es derzeit betragen. Bedenkt man, dass schon bis zu fünf Monaten vergehen können, bis alle Instanzen davor ausgeschöpft sind und man überhaupt beim Schiedsgericht landet, können Betroffene finanziell richtig in die Bredouille kommen. Denn oft geht es um Invalidenrenten und da hat man während der Prozedur keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.