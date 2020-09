Petitionen: Freiwillige Corona-Impfung gefordert

Die zuständige parlamentarische Kommission hat vier Petitionen angenommen, unter anderem wird eine Aufklärungskampagne vor einer Corona-Impfung gefordert.

Marc HOSCHEID Die zuständige parlamentarische Kommission hat vier Petitionen angenommen, unter anderem wird eine Aufklärungskampagne vor einer Corona-Impfung gefordert.

Rund zwei Wochen nach Schulbeginn und mit Beginn des Herbstes scheint das Interesse an Petitionen etwas abgeebbt zu sein. Am Mittwoch hat die zuständige Chamberkommission nämlich gerade einmal vier Bittschriften angenommen.

Auf Nachfrage bei Ausschusspräsidentin Nancy Arendt (CSV) teilt diese mit, dass in einer Petition eine Aufklärungskampagne für den Fall gefordert wird, dass in Luxemburg ein Impfstoff gegen das Corona-Virus zugelassen wird. Es müsse außerdem jedem selbst überlassen bleiben, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aktuell ist von Regierungsseite jedoch ohnehin nicht vorgesehen eine solche Pflicht einzuführen.

Place de la gare soll Fußgängerzone werden

Eine andere Forderung ist, dass die hauptstädtische Place de la gare zu einer Fußgängerzone umgestaltet wird, sobald die Tram bis zum Hauptbahnhof fährt. In einer weiteren Petition wird verlangt, dass in Spitzenzeiten zusätzliche Busse eingesetzt werden, damit Schüler und ältere Personen angesichts des Ansteckungsrisikos mit dem Corona-Virus nicht zu dicht aneinander gedrängt reisen müssen.

In einer vierten Bittschrift wird angeregt, unverheirateten Paaren die Einreise nach Luxemburg respektive deren Zusammenführung im Großherzogtum zu vereinfachen.

Es stehen zudem die Daten für drei öffentliche Anhörungen fest. Am 6. Oktober werden die Abgeordneten und betroffenen Minister mit den Petitionären über die Bittschrift gegen die 5G-Technologie diskutieren. Am 19. Oktober geht es um die Petition, die ein Recht auf Telearbeit fordert und am 21. Oktober um jene, in welcher es um den Erhalt architektonisch wertvoller Gebäude geht.

