Mehr Urlaub, weniger Steuern und billigere Lebensmittel - wie die neuen Petitionen die aktuellen Sorgen der Menschen in Luxemburg spiegeln.

Finanzielle Hilfe vom Staat

Petitionen: Die Bürger wünschen sich Steuererleichterungen

Mehr Urlaub, weniger Steuern und billigere Lebensmittel - wie die neuen Petitionen die aktuellen Sorgen der Menschen in Luxemburg spiegeln.

Von den 50 Petitionen, die zurzeit der zuständigen Chamberkommission vorliegen, wurden am Mittwoch 19 auf ihre Richtigkeit geprüft und sollen innerhalb der nächsten Tage freigegeben werden.

Unter den neuen Petitionen steht vor allem die Frage nach finanzieller Entlastung durch Steuererleichterungen im Vordergrund. Petition 2596 macht hierbei den Vorschlag, die Steuerlast von Ledigen zu reduzieren. Dass verheiratete Paare im Gegensatz weniger Steuern zahlen, sei „eine Ungerechtigkeit, die es neu zu examinieren gilt“, begründet der Autor der Petition. Ergänzend dazu verlangt ein Petent, die Abschaffung der Steuerklasse 1a für verwitwete Personen und Menschen über 64 Jahre. So soll Alleinerziehenden ermöglicht werden, innerhalb der Steuerklasse 2 zu verweilen, da diese nicht wie Ledige behandelt werden können, so der Autor der Petition 2620.

Steuerlich entlastet werden sollen zudem Menschen, die eine Zinssubvention vom Staat beantragt haben. Das System der Zinssubvention soll nach Petition 2612 aufgrund der zurzeit stetig steigenden Kreditzinsen neu evaluiert und an die heutigen Immobilienpreise angepasst werden.

Das System der Zinssubventionen soll aufgrund der steigenden Kreditzinsen neu evaluiert und angepasst werden. Foto: dpa

Mehr Urlaub und mehr Flexibilität

Anderes Leitmotiv der neu freigegebenen Petitionen: mehr Urlaubstage. Während Petition 2597 den Vorschlag macht, Arbeitnehmern eines selben Unternehmens zu ermöglichen, sich gegenseitig Urlaubstage zu übertragen, soll laut Petition 2627 der Sonderurlaub aus persönlichen Gründen im Kontext eines Sterbefalls ausgedehnt werden. Für verheiratete Paare soll der überbleibende Partner statt drei nun sieben Tage Sonderurlaub erhalten. Für Familienmitglieder zweiten Grades soll der Sonderurlaub von einem auf drei Tage erweitert werden.

Petition 2601 bringt zudem die Idee auf, auf Basis einer staatlichen Hilfe einem Elternteil zu ermöglichen, weniger zu arbeiten, um mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Vor allem, damit die Maisons relais hier im Land „nicht so überfüllt“ sind, erklärt die Petentin. Immer noch im Register Urlaubstage spricht sich der Autor der Petition 2615 dafür aus, dass ein Partner seinen zweiten Elternurlaub beantragen kann, während der andere Partner oder die Partnerin sich noch in seinem oder ihrem ersten Elternurlaub befindet.

Das Ende der Maskenpflicht in Alters- und Pflegeheimen: Das verlangt die Petition 2619. Foto: dpa

Neue Schulfächer, billigere Lebensmittel, Abschaffung der Maskenpflicht ...

Bei den restlichen Petitionen handelt es sich um ein Sammelsurium an Themen. Petition 2590 möchte in der Schule die Fächer Geopolitik, Finanzen, Politik und Technologie einführen. Der Autor der Petition 2608 findet, dass Lebensmittel, spätestens an dem Tag, an dem ihr Verbrauchsdatum überschritten wurde, zu reduzierten Preisen angeboten werden müssen. Petition 2588 macht sich dafür stark, dass ein Pfand auf alle Arten von PET-Flaschen und Dosen eingeführt wird. Um den Stromverbrauch im Land zu reduzieren, schlägt Petition 2622 vor, ein Gesetz einzuführen, nach dem Werbeplakate zwischen 22 Uhr am Abend und 6 Uhr morgens nicht beleuchtet werden dürfen.

Zum Thema Gesundheit, das zu den Sorgenkindern des Landes gehört und immer wieder in Petitionen thematisiert wird, fordert der Autor der Petition 2624 die Schaffung eines Universitätskrankenhauses. Petition 2619 vertritt zudem die Meinung, dass die Maskenpflicht in Alters- und Pflegeheimen abgeschafft gehört.

Mehr Petitionen auf: petitionen.lu



