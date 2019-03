Die für Petitionen zuständige Chamberkommission hat am Donnerstag eine ganze Reihe neuer Anträge angenommen.

Petition will Fahrzeug-Kontrollen auch im Ausland erlauben

Glenn SCHWALLER

Ein Referendum über die Einführung des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs oder der Wunsch nach autofreien Sonntagen. Dies sind nur zwei der insgesamt 15 neuen Petitionen, die der zuständige Ausschuss der Chamber am Donnerstag abgesegnet hat. Die neuen Anträge werden demnächst zur Onlineabstimmungen freigegeben. Erreichen diese anschließend das Quorum von 4.500 Unterschriften, muss sich das nationale Parlament mit den jeweiligen Themen auseinandersetzen.



Verkehrspolitik dominiert



Die meisten Anträge behandeln dabei den Bereich der Mobilität. So werden beispielsweise das Anheben des Tempolimits in Tunneln von aktuell 90 km/h auf 110 Stundenkilometer sowie die Einführung eines Vignettensystems auf Luxemburgs Straßen gefordert.



Zudem schlägt ein weiterer Antragsteller vor, einer Person, welche über zehn Jahre hinweg keinen Punkteabzug auf dem Führerschein verkraften musste, die Kosten der Autosteuer für den Zeitraum eines Jahres zu erlassen.



Auch das Thema der Fahrzeugkontrolle wird in den aktuellen Anträgen aufgegriffen. Während hierzulande die Debatte um die Preiserhöhung bei der Société nationale du contrôle technique (SNCT) in den vergangenen Wochen hohe Wellen schlug, fordert ein Petitionär, die Überprüfung der Autos in Zukunft auch im Ausland durchführen lassen zu können.



Wechselmodell bei Scheidungen



Des Weiteren wünscht sich ein Petitionär die Einführung des sogenannten Wechselmodells als rechtliche Basis, um künftig das Sorgerecht von Kindern im Falle einer Scheidung der Eltern zu regeln. Dieses Prinzip sieht vor, dass die betroffenen Kinder nach der Trennung abwechselnd bei beiden Elternteilen leben.



In einem weiteren Antrag wird die Verbesserung der Lage in Kinder-Notaufnahmen gefordert. Die Antragsteller bemängeln aktuell zu lange Wartezeiten und ein Angebot, das dem Bevölkerungswachstum des Landes nicht mehr gerecht wird.