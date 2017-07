(ham) - Es sei Diskriminierung, gar Betrug am Kunden: Der Luxemburger Konsumentenschutz hat die Praxis der Finanzinstitute scharf verurteilt, Gebühren für Bankoperationen am Schalter zu erheben.

Laut ULC-Präsident Nico Hoffmann werden dadurch vor allem ältere oder behinderte Mitbürger benachteiligt. „Vor allem da auch immer mehr Agenturen ihre Türen schließen“, so der Vorsitzende der „Union luxembourgeoise des consommateurs“ am Mittwoch gegenüber Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo.

Dieser hatte die Vertreter des Konsumentenschutzes in der Chamber empfangen, um die 9.936 Unterschriften entgegen zu nehmen, die in den letzten Wochen und Monaten von der ULC im Rahmen eines herkömmlichen Volksbegehrens gesammelt wurden.

Ihr Groll richtet sich vor allem gegen „die horrenden Gebühren“, die fällig werden, wenn Kunden ihre Bankgeschäfte am Schalter tätigen. „Wir denken da vor allem an Basisoperationen, die im Netz kostenlos sind. Dadurch wird ein Teil der Bevölkerung klar diskriminiert“, so Hoffmann. „Es kann doch nicht sein, dass man zahlen muss, um an das eigene Geld heran zu kommen. Nicht jeder hat Zugang zu Online-Banking.“

Bankgeschäfte müssten künftig kostenlos getätigt werden können, so die Forderung des Konsumentenschutzes. Zumindest müssten die Kosten stark reduziert werden, meint Hoffmann. Es sei daher die Aufgabe der Volksvertreter, die entsprechenden Gesetze zu erlassen. Dazu der Aufruf an die zuständigen Minister, bei den Vertretern des Staates in den Verwaltungsgremien der Finanzinstitute zu intervenieren. Damit diese sich für kostenlose Operationen oder vernünftige Kosten einsetzen.

Bei rund 10.000 Unterschriften sei klar, dass das Thema viele Leute interessiert, unterstrich Chamberpräsident Mars Di Bartolomeo, der die Listen an den Vorsitzenden der Petitionskommission weiter reichte. Der CSV-Abgeordnete Marco Schank versprach dann auch, das Anliegen in der Kommission vorzutragen und den Mitgliedern ein Treffen mit den Vertretern des Konsumentenschutzes vorzuschlagen.