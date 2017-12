(ham) - Beim Arztbesuch weniger zahlen: Das Thema stößt bei der Luxemburger Bevölkerung definitiv auf reges Interesse. In weniger als einer Woche hat eine entsprechende Petition auf der Internetseite des Parlaments mehr als 4 500 Unterschriften gesammelt. Damit hat es das Volksbegehren in Rekordzeit in die öffentliche Anhörung geschafft.



Ziel der öffentlichen Petition 922 ist es, den sogenannten "Tiers payant" auch beim Arzt einzuführen. In anderen Worten: Patienten sollen kein Geld mehr vorstrecken müssen. Anstatt also die volle Rechnung zu begleichen und einen Teil von der Gesundheitskasse rückerstatten zu lassen, sollen die Betroffenen beim Arztebsuch nur noch ihren Anteil zahlen. Die CNS übernimmt den Rest.



In Luxemburg kenne man den "tiers payant" in den Apotheken oder beim Physiotherapeuten, schreibt die Urheberin der Petition in ihrem Antrag. In Frankreich hingegen gelte das Prinzip des Drittzahlers auch beim Arztbesuch. Das bedeute weniger Aufwand und weniger Papierkram, meint die Antragstellerin, die Medienberichten zufolge eine Zeit lang selbst in Frankreich studiert habe.



Dort werden medizinische Leistungen seit geraumer Zeit mit der sogenannten Carte vitale beglichen, einer elektronischen Krankenversichunergskarte, die beim Arzt vorgelegt und ausgelesen werden kann.



4 715 Unterschriften kurz vor 3



Die Petition 922 wurde am 8. Dezember dieses Jahres eingereicht und am 22. Dezember vom parlamentarischen Ausschuss frei geschaltet. Am späten Donnerstagmorgen wurde das für eine öffentliche Anhörung nötige Quorum von 4 500 Unterschriften nach nur sechs Tagen geknackt. Um 14.40 Uhr hatten bereits 4 715 Bürger das Volksbegehren unterschrieben.



Das bedeutet allerdings nicht, dass die Forderung nun auch automatisch umgesetzt wird. Zunächst erhält die Antragstellerin die Möglichkeit, ihr Anliegen bei einer öffentlichen Anhörung im Parlament vorzutragen. Neben den Abgeordneten aus den zuständigen Ausschüssen sind in der Regel dann auch die betroffenen Minister zugegen, in diesem Fall wohl u.a. Gesundeitsministerin Lydia Mutsch sowie der Minister für soziale Sicherheit, Romain Schneider.