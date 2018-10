Der Schlüssel zur inklusiven Gesellschaft ist die Bildung, betont Patrick De Rond von Info-Handicap. Deshalb muss die neue Regierung einen Mentalitätswechsel im Bildungssystem herbeiführen.

Perspektivwechsel darf kein Papiertiger bleiben

"Wir fordern von der nächsten Regierung einen Mentalitätswandel im Bildungssystem, damit jeder mit seinen Fähigkeiten und Talenten willkommen ist und bestmöglich gefördert wird", betont der Präsident von Info-Handicap, Patrick De Rond in unserer Serie "Mein Wunsch an die Regierung". Für De Rond ist es unerlässlich, dass auch Schüler mit einer Behinderung am Ende ihrer Schullaufbahn ein Diplom erhalten müssen, damit sie auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Behinderte dürfen nämlich nicht länger als Bittsteller wahrgenommen werden, sondern als Menschen, die "ein Recht auf Inklusion haben, mit fördernden Maßnahmen, wenn nötig", meint De Rond.