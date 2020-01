Traversini-Affäre, Europawahlen, Regierungsumbildungen: Es gibt viele Gründe, warum die Zusammensetzung des Parlaments sich seit den Wahlen ständig ändert.

Personalkarussell dreht sich: Mehr Frauen in der Chamber

Mit dem Personalkarussell haben Déi Greng im Oktober angefangen. Nachdem Roberto Traversini infolge der „Gartenhaus“-Affäre von allen politischen Ämtern zurückgetreten war, nahm die Neuntgewählte auf der Südliste, Semiray Ahmedova, das Abgeordnetenmandat an.

Zwei Wochen später wurde Chantal Gary als neue Abgeordnete vereidigt. Sie übernahm das Mandat ihres Onkels Henri Kox, der wiederum das Amt des Wohnungsbauministers und des delegierten Ministers für Verteidigung und innere Sicherheit annahm.

Anfang Dezember rückte Francine Closener (LSAP) ins luxemburgische Parlament nach, um Marc Angel zu ersetzen, der seinerseits in das Europaparlament einzog und das Mandat von Nicolas Schmit übernahm, nach dessen Nominierung zum EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte.

Bei der DP hat ein Wechsel auf einen EU-Posten ebenfalls Konsequenzen: Claude Lamberty wird am Dienstag Joëlle Elvinger auf dem Krautmarkt ersetzen, die am 1. Januar ihr fünfjähriges Amt am Europäischen Rechnungshof in Kirchberg angetreten hat.

Bei der LSAP stehen nach den bereits im Dezember getätigten Veränderungen weitere Personalwechsel an. Alex Bodry wird nach langjähriger Parlamentserfahrung in den Staatsrat ernannt. Dies könnte nicht nur Konsequenzen auf den frei werdenden Parlamentssitz haben, den am Dienstag Simone Asselborn-Bintz übernehmen wird, sondern auch auf den Fraktionsvorsitz und auf das Bürgermeisteramt in Sassenheim.

Georges Engel, Bürgermeister von Sassenheim, ersetzt Bodry als Fraktionssprecher. Engel überlegt wegen des erhöhten Arbeitsaufwandes im Fraktionssitz sein Kommunalmandat aufzugeben. Im Falle seines Rücktritts als Bürgermeister würde Simone Asselborn-Bintz das Kommunalamt übernehmen, womit sie die erste Bürgermeisterin in der Südgemeinde wäre.

Regierungsumbildung

Bei der sozialistischen Regierungspartei (LSAP) steht durch die angekündigte Regierungsumbildung ein weiterer Wechsel in der Chamber an. Nachdem der aktuelle Vizepremier Etienne Schneider sein Amt abgeben wird, übernimmt Franz Fayot im Februar dessen Wirtschaftsressort. Cécile Hemmen, die bereits in der letzten Legislaturperiode Abgeordnete war, wird voraussichtlich das Mandat von Franz Fayot übernehmen. Mit all diesen Veränderungen werden die Sozialisten, sowohl mit fünf Frauen als auch mit fünf Männern in der Chamber vertreten sein und Parität erreichen.

Gemäß der Tradition von Déi Lénk werden die beiden Abgeordneten David Wagner und Marc Baum in der Mitte der Legislaturperiode, ihre Mandate an die beiden Nächstgewählten abgeben. Damit werden 2021 aller Voraussicht nach zwei weitere Frauen, Nathalie Oberweis und Myriam Cecchetti, den Frauenanteil in der Chamber anheben.



Bei der von Krisen gebeutelten ADR hat der langjährige Politiker Gaston Gibéryen angekündigt, sein Mandat noch vor Ende der nächsten Chamberwahlen niederzulegen. Geplant ist, dass der Erdkundelehrer Fred Keup den Sitz übernimmt. Sollte das Stühlerücken wie beabsichtigt stattfinden, dann werden von den insgesamt neun nachgerückten Abgeordneten sieben Frauen sein.

Politische Geschlechterquote

In diesem Kontext stellt sich natürlich die Frage, ob die im November 2016 abgestimmte politische Geschlechterquote ihre ersten Wirkungen zeigt. Die Quote von 40 Prozent war bei den vergangenen Nationalwahlen zum ersten Mal zum Tragen gekommen. Sie sieht finanzielle Einbußen in der Parteienfinanzierung vor, wenn sie nicht berücksichtigt wird. Bei den Wahlen von 2018 kamen dieser noch nicht verbindlichen Verpflichtung aber alle Parteien nach. Der Anteil der Kandidatinnen lag bei 46 Prozent.

Stetige Evolution

Bereits kurz nach den Wahlen, mit der Vergabe der Ministerposten, stieg der Frauenanteil von fünf Prozent, zwölf von den 60 Sitzen, auf 25 Prozent (15/60). Sollten die Postenwechsel wie angenommen ablaufen, dann könnte dieser auf das historische Hoch von 37 Prozent (22/60) ansteigen.

Dies sind gute Nachrichten für die Repräsentation der Luxemburger Bevölkerung. Von finnischen Verhältnissen ist das Land allerdings noch weit entfernt.