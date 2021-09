Den Rektor der Uni Luxemburg zieht es zurück nach Kanada.

Personalia

Uni-Rektor Pallage strebt kein zweites Mandat an

Den Rektor der Uni Luxemburg zieht es zurück nach Kanada.

(LW) - Der Rektor der Uni Luxemburg, Stéphane Pallage, wird nicht für ein zweites Mandat kandidieren. Sein Mandat läuft Ende kommenden Jahres aus. Pallage nennt persönliche Gründe für seine Entscheidung.

„Ich habe in den vergangenen Wochen viel darüber nachgedacht. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, mich nicht um ein zweites Mandat zu bemühen“, schrieb Pallage auf Facebook an das Personal und die Studierenden der Uni gerichtet. „Mir bereitet alles an meiner Arbeit für die Universität Freude. Doch für meine Frau und mich hat die Pandemie die Entfernung zu unseren Kindern, die in Montreal geblieben sind, erheblich vergrößert. Mich in diesem Kontext heute für eine weitere fünfjährige Amtszeit ab dem Jahr 2023 zu verpflichten, ist unmöglich. Ich werde bis zum Ende meines Mandats in gleicher Weise und mit der gleichen Energie Ihr Rektor bleiben.“

Er sei „sehr stolz auf das, was wir zusammen erreicht haben, und freue mich auf weitere gemeinsame Erfolge in der nächsten Zeit“, so der Belgo-Kanadier, der seinen Posten als Rektor am 1. Januar 2018 angetreten hatte.

Pallage wurde 1968 geboren und wuchs in Malmédy in Belgien auf. Seine akademische Laufbahn begann an der Universität Lüttich. Er ist Master of Science in Industrial Administration (Finance) und Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Von 2013 bis 2019 war Pallage Dekan der „Ecole des sciences de la gestion de l’Université du Québec“ in Montreal.

