Die Version des Großherzogs rund um die Aufarbeitung der Vorwürfe gegen Großherzogin Maria Teresa stimmt mit der des Staatsministeriums nicht überein.

Politik 2 Min.

"Kein größeres Problem"

Personalaffären am Hof: Staatsministerium widerspricht Großherzog

Florian JAVEL Die Version des Großherzogs rund um die Aufarbeitung der Vorwürfe gegen Großherzogin Maria Teresa stimmt mit der des Staatsministeriums nicht überein.

Auf Staatsvisite in Lettland hat Großherzog Henri am Dienstag auf die Affäre betreffend die Vorwürfe gegenüber Großherzogin Maria Teresa reagiert. „Was in der Zeitung stand, war nicht 100-prozentig richtig. Es wurde auch darin spekuliert“, stritt der Staatschef die Berichterstattung der Wochenzeitung „Lëtzebuerger Land“ ab, ohne allerdings einen konkreten Punkt aus dem Artikel hervorheben zu wollen.

Großherzog Henri bezieht sich hierbei auf einen Bericht vom „Lëtzebuerger Land“, vorigen Monat erschienen, in dem Einzelheiten über einen Streit zwischen der Großherzogin und ihrem Personal, der sich im vergangenen November ereignet haben soll, veröffentlicht wurden. Die Großherzogin sei dabei gegenüber zwei Mitarbeitern ausfällig geworden, nachdem diese Maria Teresa bei einer Anprobe und einem Fototermin zur Vorbereitung der Hochzeit ihrer Tochter Alexandra nicht ausreichend unterstützt hätten, berichtete das „Land“.

Neue Vorwürfe gegen Großherzogin Maria Teresa Eine Mitarbeiterin klagte über eine schlechte Behandlung durch die Ehefrau von Großherzog Henri. Die Affäre rief das Staatsministerium auf den Plan.

Premierminister Xavier Bettel (DP) hatte sich zwei Wochen nach dem Vorfall eingeschaltet und das großherzogliche Paar getroffen. Bei dem Zusammenkommen habe der Premier ihnen sechs Monate Zeit gegeben, den Schaden zu beheben, der durch den Vorfall entstanden sei. Laut der Zeitung habe Bettel zu dem Zeitpunkt angekündigt, in Zukunft die Situation aufmerksam zu verfolgen und im März einen schriftlichen Bericht zu veröffentlichen.

Wir sehen uns regelmäßig und diskutieren über alles, wir brauchen also keine Bilanz zu machen. Großherzog Henri

Großherzog Henri verneinte allerdings in Riga vor der versammelten Presse, ein Bilanzgespräch mit Premier Bettel ausgemacht zu haben. „Ich bin mit Premierminister Xavier Bettel in regelmäßigem Austausch. Wir diskutieren ständig darüber, was besser gemacht werden kann“, so der Großherzog. Seiner Ansicht nach gebe es somit kein „größeres Problem“. Die Beziehung zwischen dem Staatsministerium, der Regierung und dem großherzoglichen Hof sei weiterhin „exzellent“.

Version des Großherzogs stimmt nicht mit der des Staatsministeriums überein

Auf die Frage eines Journalisten, ob ein weiteres Treffen im März mit Premier Bettel, um eine Bilanz der Situation zu ziehen und aufzuarbeiten, ausgemacht wurde, wiederholte der Großherzog seine Antwort: „Wir sehen uns regelmäßig und diskutieren über alles, wir brauchen also keine Bilanz zu machen.“

Großherzogin Maria Teresa nach neuen Leaks in der Kritik Ein Medienbericht liefert neue Details zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Großherzogin Maria Teresa und ihrem Personal.

Eine Version, die allerdings nicht mit der des Staatsministeriums übereinstimmt. Auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ bestätigt Jacques Flies, Generalsekretär des Regierungsrats und Vertreter des Staats im Koordinationskomitee der Maison du Grand-Duc, dass ein Bilanztreffen nach einer ersten Zusammenkunft im Januar weiterhin geplant sei. „Wir haben noch kein Datum fixiert, aber es soll zeitnah geschehen“, erklärt Flies. Premier Bettel sei viel unterwegs und es sei momentan nicht möglich gewesen, „die Kalender abzugleichen“.

Maria Teresa stand nach der Berichterstattung des "Lëtzebuerger Land" vergangenen Monat wieder im Fokus der Kritik. Foto: Marc Wilwert

Dass sich der Großherzog und Premier Bettel „regelmäßig sehen“, wie das Staatsoberhaupt am Dienstag in Riga formuliert hatte, sei richtig, allerdings sei unabhängig von diesen regelmäßigen Treffen sehr wohl noch ein Bilanztermin geplant.

Ob allerdings noch im Laufe des März ein schriftlicher Bericht vorgelegt werden soll, wie im „Land“-Artikel berichtet wurde, wird vom Staatsministerium nicht bestätigt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.