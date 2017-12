(mig) - Am Dienstag hat der Staatsrat sein Gutachten zum Gesetzentwurf über die Erweiterung der Kompetenzen der "agents municipaux" vorgelegt. Die Gewerkschaft des Gemeindepersonals zeigte sich am Freitag in einem Presseschreiben zufrieden über das Gutachten, "weil der Staatsrat keine massiven oder gar unüberwindbaren Einwände einbringt", und ist zuversichtlich, dass das Projekt ein gutes Ende finden wird.

Die Hohe Körperschaft hatte den Entwurf mit drei "oppositions formelles" belegt. Sie müssen nun aus dem Weg geräumt werden. Nachgebessert wird vor allem beim Sanktionssystem. Der Staatsrat hatte davon abgeraten, ein kommunales Strafsystem einzuführen, und schlug vor, die Strafprozedur weiterhin der Justiz zu überlassen.



Die FGFC möchte in die weiterführenden Arbeiten am Text eingebunden werden und hofft, dass es zu einem überparteilichen Konsens kommen wird. Die Gewerkschaft ruft die Parteien dazu auf, "die Sache mit der gebührenden Ernsthaftigkeit und Sachlichkeit zu behandeln".



Bereits 2008 gab es eine Initiative der damaligen Regierung, die Kompetenzen der "Pecherten" zu erweitern. Das Projekt war an unüberwindbaren Einwänden der Hohen Körperschaft gescheitert und wurde 2013 zurückgezogen.