(mig) - Der Staatsrat ist mit dem Gesetzentwurf, der den kommunalen Ordnungshütern mehr Kompetenzen zuschreibt, nicht einverstanden und erhebt drei formelle Einwände, die Minister Dan Kersch zufolge aber nicht unüberwindbar seien. Er wird also nachbessern und das Gesetz wird weiter auf sich warten lassen.



Und das tut es schon recht lange. Bereits 2008 gab es eine Initiative von Justizminister Luc Frieden und Innenminister Jean-Marie Halsdorf, die Kompetenzen der kommunalen Ordnungshüter zu erweitern. Doch der Staatsrat war in seinem Gutachten vom 19. Januar 2010 in zentralen Punkten nicht mit dem Text einverstanden, so dass der Entwurf am 12. April 2013 von François Biltgen – zu dieser Zeit Justizminister – und Halsdorf wieder zurückgezogen worden war.



Der nun vorliegende Entwurf trägt den Kritikpunkten von damals Rechnung. Der Staatsrat stellt dennoch fest, „que toute une série de questions continue à se poser“.



Konflikte und Kompetenzgerangel



Ziel des Gesetzes ist es, den kommunalen Ordnungshütern größere Befugnisse zu geben, damit Verstöße wie das Rasenmähen an Sonn- und Feiertagen und andere kleine Vergehen endlich Konsequenzen nach sich ziehen.



Das neue Gesetz verleiht den kommunalen Agenten das Recht, Verstöße gegen das kommunale Polizeireglement mit Bußgeldern (amendes administratives) zu ahnden. Der Gesetzentwurf geht aber weit darüber hinaus, stellt der Staatsrat in seinem Gutachten fest.



Das Gesetz stelle die „agents municipaux“ auf eine Stufe mit den Polizeibeamten, indem es ihnen strafrechtliche Befugnisse verleiht, die bislang der Polizei vorbehalten waren. Faktisch schaffe das Gesetz eine neue kommunale Polizei, so die Hohe Körperschaft. Zwar kassiert der Text hierfür keine „opposition formelle“. Doch der Staatsrat „émet ses réserves les plus fortes par rapport à cette disposition de la loi en projet“.



Die Räte sehen das Risiko von Kompetenzüberschneidungen zwischen „agents communaux“, Polizei und den Zollbeamten, die in Einzelbereichen ebenfalls polizeiliche Befugnisse hätten. In der Praxis seien Konflikte und Kompetenzgerangel vorprogrammiert.



Dan Kersch nimmt die Kritik zur Kenntnis. Er leugnet auch nicht die vom Staatsrat formulierte Gefahr, sieht aber keinen Grund, den Gesetzentwurf zu ändern.



Paralleles Strafsystem



Viel wichtiger ist für ihn die Kritik an der Einführung eines „système d'amendes administratives communales“. Dadurch werde ein paralleles Strafsystem geschaffen, das sich der Justiz entziehe, so die Räte. Stattdessen rät die Hohe Körperschaft, bei Vergehen das „système de contrôle et de sanction automatisée“ anzuwenden, das im Zuge der Einführung der Radargeräte eingeführt wurde.



Der Vorteil ist, dass die Strafprozedur im Justizbereich bleibt. „Der kommunale Agent stellt das Vergehen fest, erstellt ein Bußgeldbescheid, aber die Ahndung erfolgt durch die Justiz“, so der Abgeordnete Gilles Roth (CSV) am Donnerstag auf LW-Nachfrage. Sowohl die CSV als auch Dan Kersch begrüßen den Vorschlag des Staatsrates.



Dem Innenminister ist wichtig, dass Vergehen sanktioniert werden. Allerdings dürfe die Weisungsgewalt der Gemeinden nicht einschränkt werden. Kersch besteht darauf. Die Kommunen müssten auch in Zukunft selbst über die Zusammensetzung ihres Bußgeldkataloges entscheiden dürfen. „Es gibt gute Gründe, warum in der Hauptstadt früh morgens krähende Hähne verboten und warum sie auf dem Land erlaubt sind“, sagt Kersch.



Strafkatalog harmonisieren



Der Staatsrat sieht das etwas anders. Er warnt vor Ungleichheiten, wenn jede Gemeinde sich ihre eigene Liste an Vergehen zusammenstellt. Zudem erfordere diese Vorgehensweise von den kommunalen Ordnungshütern, die in mehreren Gemeinden tätig sind, genau zu wissen, wo welche Bestimmungen gelten.



Es gibt gute Gründe, warum in der Hauptstadt früh morgens krähende Hähne verboten und warum sie auf dem Land erlaubt sind."

Die CSV unterstützt den Staatsrat in dieser Frage und hält es für ratsam, „sich auf ein Minimum an Vergehen zu einigen, die überall gelten und gleich geahndet werden“, so Roth. Hundehaufen müssten überall beseitigt werden, ob in Clerf oder Belair. Sollte Kersch den vom Staatsrat vorgeschlagenen Weg einschlagen, werde die CSV das Projekt unterstützen, so Roth noch.



Das trifft sich gut, denn der Minister sucht in dieser Angelegenheit den parteiübergreifenden Konsens, wie er sagt. Unter Druck setzen wolle er sich nicht. Im Vergleich zum Vorgängerprojekt sei man jetzt einen guten Schritt weiter, freut sich Kersch. Entscheidend sei, „dass etwas passiert. Ob das nun drei oder sieben Monate dauert, ist irrelevant“.