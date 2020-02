Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) mahnt in Bezug auf mögliche Gefahren im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zur Sachlichkeit. Die nationalen Sicherheitsvorkehrungen hält sie für ausreichend.

Paulette Lenert: "Wir sind bestens vorbereitet"

Danielle SCHUMACHER Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) mahnt in Bezug auf mögliche Gefahren im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zur Sachlichkeit. Die nationalen Sicherheitsvorkehrungen hält sie für ausreichend.

Bereits zum dritten Mal war das Corona-Virus am Mittwoch Thema einer parlamentarischen Dringlichkeitsfrage. Nachdem die Weltgesundheitsbehörde WHO die durch das Virus hervorgerufene Infektionskrankheit als „sehr schwere Bedrohung für die ganze Welt“ beschrieben hatte, wollte der CSV-Abgeordnete Jean-Marie Halsdorf von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wissen, was die Regierung zu tun gedenke, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden.



Für Lenert steht fest, dass „wir bestens vorbereitet sind“. Die Verdachtsfälle hätten gezeigt, dass die nationalen Sicherheitsmaßnahmen greifen. Zusätzliche Vorsorgemaßnahmen, etwa spezielle Kontrollen der Passagiere am Flughafen, hält Lenert nicht für erforderlich. Im Gegenteil, während der Grippesaison könnten sie sich sogar wegen der zu erwartenden hohen Fehlerquote als kontraproduktiv erweisen.

Cargolux stellt viele Flüge nach China ein Cargolux reduziert seine Flüge nach China während des chinesischen Neujahrs. Ausgenommen sind eventuelle Flüge mit medizinischem Hintergrund, so das Unternehmen.

Die Gesundheitsministerin erinnerte im Parlament daran, dass es keine Direktflügen aus China gibt und dass die Frachtgesellschaft Cargolux für ihre Flüge aus China interne Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt hat.

Ganz allgemein forderte sie im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zur Sachlichkeit auf. Luxemburg stimme sich mit den Nachbarländern und mit den internationalen Gremien ab. Ein Alleingang sei nicht sinnvoll.