Paulette Lenert: "Müssen kühlen Kopf bewahren"

Die Gesundheitsministerin reagiert im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort" auf die hohen Corona-Fallzahlen in Luxemburg.

Es scheint, als sei die zweite Corona-Welle in Luxemburg angekommen. Alleine am Donnerstag hat das Gesundheitsministerium 163 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus bestätigt – so viele wie seit dem 1. April nicht mehr.

„Eine Welle deutet sich dann an, wenn die Kurve ansteigt“, erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Abend ...