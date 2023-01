Lenert strebt Spitzenkandidatur für die Landeswahlen an. Die LSAP läutet das Superwahljahr unter dem Motto „Zeit für eine starke soziale Demokratie" ein.

Neujahrsempfänge der Parteien

Paulette Lenert: „Ich bin bereit“

Mehr als 30 Minuten brauchte Vize-Premierministerin Paulette Lenert am Freitagabend, bis sie zum Schluss ihrer Rede endlich das ankündigte, worauf die zahlreich erschienenen LSAP-Mitglieder so sehnsüchtig gewartet hatten: „Und dann wollte ich noch sagen: Ich bin bereit. Ich bin bereit, ...“ Der Rest des offiziellen Satzes, mit dem sie ihrem Wunsch, Spitzenkandidatin der LSAP bei den Nationalwahlen im Oktober zu sein, Ausdruck verleihen sollte, ging dann schon im tosenden Applaus unter und beendete abrupt die Reden des LSAP-Neujahrsempfangs.

„Ich bin bereit, mit Euch zusammen aus dem Osten unsere Partei in die Wahlen zu führen“, sollte die ganze Botschaft sein, die auch deutlich macht, dass Paulette Lenert in ihrem Heimatbezirk Osten antreten wird. Das direkte Duell mit Premierminister Xavier Bettel (DP) im Bezirk Zentrum wird sie sich demnach nicht liefern. Es war denn auch kein Zufall, dass der „Neijoerspatt“ in Schengen an der Mosel stattfand.

Sozialismus wird zur sozialen Demokratie

Davor machte die Parteispitze in ihren jeweiligen Reden deutlich, dass die LSAP vor Selbstbewusstsein und Zuversicht strotzt. Der EU-Abgeordnete Marc Angel wurde dieser Tage zum Vize-Präsidenten des EU-Paraments gewählt und lautstark am Freitag bejubelt, dazu Lenerts Ankündigung - die Partei läutete das Superwahljahr freudig ein. „2023 wird ein gutes Jahr, 2023 wird es Zeit für die LSAP. Es ist Zeit für eine starke soziale Demokratie“, zeigte sich Co-Parteipräsidenten Francine Closener überzeugt. In den Krisenjahren habe die LSAP Vertrauen geschaffen. „Das ist der wichtigste Wert in der Politik. Die Leute wissen, dass sie auf uns zählen können.“

Vertrauen ist der wichtigste Wert in der Politik. Die Leute wissen, dass sie auf uns zählen können. Francine Closener, LSAP Co-Parteipräsidentin

Generalsekretär Tom Jungen betonte: „Sozialen Fortschritt gab es bisher immer nur dank der LSAP. Wir brauchen auch weiterhin sozialen Fortschritt, brauchen eine starke Sozialdemokratie.“ Co-Parteipräsident Dan Biancalana verwies seinerseits auf das gute Abschneiden der Sozialisten beim Politmonitor. „Wir sind eine bodenständige Partei und kommen gut an bei den Leuten, das ist Ansporn weiterzumachen und Luxemburg weiter zu modernisieren.“

Lenert fordert hohe Investitionen

Die Ministerin für Gesundheit, für Verbraucherschutz und beigeordnete Ministerin für Sozialversicherung, Paulette Lenert, ließ dann ausführlich die Legislaturperiode mit ihren Krisen Revue passieren. „Wir haben gesehen, wie schnell Krisen genutzt werden, um Leute zu spalten, dabei muss man gerade dann zusammenstehen. Wir haben aber auch erlebt, dass der Mensch einen guten Kern hat, die Ärmel hochkrempelt und in den Einsatz geht“, bemerkte sie zur Pandemiebewältigung und zur Hilfsbereitschaft den Ukrainern gegenüber.

„Wir haben als Staat ein gutes Fundament. Die Institutionen haben in der Pandemie funktioniert - Regierung, Parlament und Staatsrat standen zusammen. Der Sozialdialog hat schnell Lösungen gefunden, keiner sollte auf der Strecke bleiben und das haben wir uns etwas kosten lassen.“ Ihr Fazit war denn auch: „Wir können, wenn wir wollen und haben bewiesen, dass wir standhaft sind, auch wenn der Wind stark bläst. Man soll nicht die Scherben betrachten, sondern das Resultat.“

Keiner sollte in den Krisen auf der Strecke bleiben und das haben wir uns etwas kosten lassen. Paulette Lenert, Vize-Premierministerin

Nun dränge sich die soziale Frage auf, die „so aktuell ist, wie nie“, denn die Schere zwischen Arm und Reich klaffe immer weiter auseinander. „Unsere Ambition muss es ein, der Verteilungskrise entgegenzuwirken. Deswegen brauchen wir einen starken und sozialen Staat, der investiert, gezielt umverteilt und gerecht ist. Jeder soll etwas vom Wohlstand abbekommen.“ Luxemburg brauche aber auch attraktive Arbeitsplätze und Betriebe im Land und gute Arbeitsbedingungen. Lenert forderte hohe Investitionen, vor allem in den Gesundheitssektor, wo in Zukunft mehr auf Prävention gesetzt werden soll.

Am Logementstisch Ideen einbringen

Die künftige Spitzenkandidatin hielt demnach ein Plädoyer, dass und wie bestehende Herausforderungen angepackt werden müssen. Seitenhiebe gegen andere Parteien hörte man nicht - ganz im Gegenteil nahm sie entgegen der Kritik aus ihrer Partei Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) in Schutz und sicherte ihm ihre Unterstützung zu.

Mit den Worten „Wohnen spielt eine wichtige Rolle, wir setzen alles daran, neue Ideen auf den Tisch zu legen“, sprach sie sich für die Einberufung eines weiteren „Logementdëschs“ aus: „Wir müssen mehr und schneller bauen. Jeder soll sich Gedanken machen, um den Logementsdësch zum Erfolg zu bringen.“

Wir können, wenn wir wollen und haben bewiesen, dass wir standhaft sind, auch wenn der Wind stark bläst. Paulette Lenert

Von den sechs LSAP-Ministern konnte Außenminister Jean Asselborn wegen seiner Knieoperation nicht da sein und wurde entschuldigt. Auch Sozialminister Claude Haagen war verhindert. Dafür waren aber EU-Kommissar Nicolas Schmit und Marc Angel angereist. Und weit über 300 Parteimitglieder hatten sich eingefunden.

