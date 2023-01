Der steile Aufstieg der Paulette Lenert – Porträt der LSAP-Politikerin, die erste Premierministerin Luxemburgs werden will.

Paulette Lenert - Hoffnungsträgerin der LSAP

Wird Paulette Lenert die erste Premierministerin Luxemburgs? Ihre Partei, die LSAP hofft darauf und freut sich, dass die Quereinsteigerin am Freitag beim Neujahrsempfang nach langem Zögern „Ja“ dazu sagte, die Spitzenkandidatur übernehmen zu wollen. Beim LSAP-Kongress, der nach den Gemeindewahlen stattfinden wird, wird offiziell darüber abgestimmt - so sehen die Statuten es vor.



Paulette Lenerts Sternstunden waren die zahlreichen Pressekonferenzen während der Covid-Pandemie. Sie machte an der Seite von Premierminister Xavier Bettel (DP) stets einen ruhigen, gelassenen und sachlichen Eindruck. Denn ihr oblag es auch, die sanitären Fakten zu vermitteln, aufgrund denen die Regierung ihre Entscheidungen getroffen hatte. Sie hat die Lage im Griff und ist keine Hasardeurin, das war es, was ihre Art vermittelte.

Zu ihrer Bekanntheit dürfte auch beigetragen haben, dass die Pressekonferenzen live gestreamt wurden und vor allem im Lockdown zudem fleißig Zuschauer fanden. Und auch nach der Pandemie blieb sie mit Dossiers wie dem IRM, dem Aufbau ambulanter Strukturen, der Schließung der Maternité in Ettelbrück in den Schlagzeilen.

Die Quereinsteigerin, die Dan Kersch (LSAP) 2013 als Beamtin in sein Ministerium für den öffentlichen Dienst und 2018 anstelle von Tess Burton für den Osten in die Regierung holte, gibt sich gerne bescheiden und gerne auch mal zu, wenn sie etwas nicht weiß. Beim Wähler kommt genau das gut an, es erweckt Sympathie, dass sie so erfrischend unpolitisch ist - damit kann man sich identifizieren.

Kometenhafter Aufstieg durch die Pandemie

Der Gesundheitsministerin wird allgemein bescheinigt, empathisch und arbeitsam zu sein. Sie selber beschreibt ihre Stärken damit, entschlossen zu sein, sich Themen mit einer gewissen Sachlichkeit zu nähern und in schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren, das habe sie sich angeeignet. Sie arbeite gerne im Team und denke nicht hierarchisch. Macht sei für sie kein Selbstzweck und sie fühle sich auch in der zweiten Reihe wohl.

Thematisch liegt ihr nach eigenen Angaben die administrative Vereinfachung sehr am Herzen, denn viele Probleme liegen darin begründet, dass die Prozeduren zu lang sind. Das würde sie zur Chefsache eines Premiers erklären. Von einer Sozialistin hätte man sich die soziale Gerechtigkeit erwartet. Das zeigt, dass sie im Grunde die Politik noch aus der Sichtweise einer Spitzenbeamtin betrachtet. Es wird ihr von vielen Seiten denn auch bescheinigt, „im Politikbetrieb noch nicht angekommen“ zu sein und ihn auch noch nicht so richtig zu kennen. Als potenzielle Premierministerin bräuchte sie dann wohl noch Geleit, um die Fallstricke zu überstehen und sich durchzusetzen.

Ihre Popularität als „Mutter der Nation“ hält bis heute an und beschert ihr seit knapp drei Jahren mit Werten von nahezu 90 Prozent bei Kompetenz und Sympathie den Spitzenplatz im Politmonitor. Wie ein Komet stieg sie auf, als sie drei Wochen nach ihrem Amtsantritt am 4. Februar 2020 als Gesundheitsministerin mit dem Management der sanitären Krise konfrontiert wurde.

Da war sie, abgesehen von ihrer Kandidatur bei den Gemeindewahlen 2017 in Remich, gerade mal ein gutes Jahr überhaupt erst in den Politikbetrieb eingestiegen, denn Kandidatin bei den Parlamentswahlen vom Oktober 2018 war Lenert nicht. Sie erhielt dennoch einen Platz in der Regierung als Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit sowie als Ministerin für Verbraucherschutz. Als solche belegte die weitgehend Unbekannte noch den vorletzten Platz als 34. im Politmonitor vom Oktober 2019. Seit Juli 2020 ist sie unangefochtene Nummer 1 dort.

Die Frage ist allerdings, ob wer Lenert wählt, dann auch Lenert bekommt.

Vor allem diese Umfragewerte dürften mitspielen, wenn die LSAP Paulette Lenert als „Glücksfall“ für die Partei bejubelt, zumal dieser mittlerweile die damals populären Zugpferde Romain Schneider und Etienne Schneider abhandenkamen. Lenerts Popularität strahlt zudem auf die Partei aus, was nicht selbstverständlich ist: Mit ihr als Spitzenkandidatin kann man laut Umfragen auf 14 Sitze hoffen, mit einem wie Dan Kersch dürften es bestenfalls zehn werden. Da ist die Rechnung schnell gemacht. Die Frage ist allerdings, ob wer Lenert wählt, dann auch Lenert bekommt.

Zweifel an Durchsetzungsfähigkeit

Aus den Reihen der politischen Parteien und der Interessengruppen, mit denen sie im Gesundheitsbereich zu tun hat, kommen auch kritische Töne: Auf Fragen im Parlament antwortet sie oft ausweichend, kritische Fragen und Bemerkungen nimmt sie persönlich und reagiert gerne in einem beleidigten Ton, wenn sie hart angepackt wird, wird sie wackelig.

„Sie packt nichts an, der Gesundheitsausschuss kam schon lange nicht mehr zusammen“, heißt es vonseiten der Abgeordneten, auch denen der Koalition. „Ihre Politik ist für uns eine Black Box – wir wissen nicht, was kommt.“ Man werde permanent mit Sätzen, wie „Wir arbeiten daran“, „Wir untersuchen das noch“, „Wir sind auf der Zielgeraden“ vertröstet. Für Ärger sorgt auch, dass sie den Abgeordneten im Gegensatz zu anderen Ministern nicht zuhört und keine Antworten gibt, unter Druck teils Angaben macht, die nicht stimmen.

Bei allem Verständnis, das sie für Problematiken und mögliche Lösungswege zeigt, kann sie sich gegen die Ideologen und Strippenzieher in ihrer Partei schlussendlich nicht durchsetzen, heißt es aus dem Gesundheitssektor. Das anfängliche Vertrauen in sie sei zerstört worden, weil sie die Herausforderungen am Gesondheetsdësch nicht anpackte und Entscheidungen über lang bekannte Probleme oft überhastet in Notsituationen trifft. Sie sei zu unsicher und unfähig, sich eine Methode zu geben.

Als „Ministerin der verpassten Chancen“ gilt sie bei allen, die sich im Gesundheitswesen frischen Wind erhofft haben. Als Verbraucherschutzministerin ist sie bislang ganz wenig in Erscheinung getreten und die Dossiers in der Sozialversicherung hat sie ihrem Parteikollegen Claude Haagen überlassen.

Ob sie das Zeug zur Premierministerin hat, wird daher skeptisch gesehen: Sie sei der Exponent, habe die Partei aber nicht im Griff und lasse es zu, dass andere die Entscheidungen treffen. Im Grunde eher ambitionslos sei sie nicht robust genug für einen beinharten Wahlkampf und habe zu wenig Erfahrung mit dem Politikbetrieb.

Von der Beamtin zur Vizepremierministerin Paulette Lenert (55) studierte nach ihrem Abitur Privat- und Wirtschafts- recht an der Universität Aix-Marseille. Ihre berufliche Karriere begann sie 1992 als Anwältin, bevor sie 1994 ans Justizministerium wechselte. 1997 wurde sie dann zur Ersten Richterin am Verwaltungsgericht nominiert, wo sie bis 2010 Vizepräsidentin war. Dann wechselte sie zurück in die Verwaltung: Von 2010 bis 2013 war sie Erste Regierungsrätin beim Beigeordneten Minister für Solidarwirtschaft, Romain Schneider (LSAP). 2013 rief Premierminister Jean-Claude Juncker sie ins Staatsministerium, um die neue Direktion zur administrativen Vereinfachung in Sachen Bauen und Umwelt zu übernehmen. Nach den Wahlen 2013 trat sie unter Dan Kersch dem Ministerium für den öffentlichen Dienst und die Verwaltungsreform als Erste Regierungsrätin bei und übernahm 2014 dessen allgemeine Koordination. Im Januar 2017 wurde sie außerdem mit der Geschäftsführung des Nationalen Instituts für öffentliche Verwaltung betraut. Im Dezember 2018 wurde Lenert in die Regierung berufen, zunächst als Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit sowie als Ministerin für Verbraucherschutz. Nach Étienne Schneiders Rücktritt wurde Paulette Lenert am 4. Februar 2020 unter Beibehaltung des Verbraucherschutzressorts zur Ministerin für Gesundheit sowie zur Beigeordneten Ministerin für soziale Sicherheit ernannt. Nach Dan Kerschs Austritt aus der Regierung bekam sie am 5. Januar 2022 den Titel Vizepremierministerin.

