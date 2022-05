Die Gesundheitsministerin ist für ihre Verdienste in der Corona-Pandemie in die französische Ehrenlegion aufgenommen worden.

Corona-Pandemie

Paulette Lenert erhielt Légion d'honneur

Thomas BERTHOL Die Gesundheitsministerin ist für ihre Verdienste in der Corona-Pandemie in die französische Ehrenlegion aufgenommen worden.

Claire Lignieres-Counathe, die französische Botschafterin im Großherzogtum, hat sich am Donnerstag bei einer protokollarischen Zeremonie in der französischen Botschaft für das Engagement Luxemburgs und der Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) während der Corona-Pandemie bedankt. „Sie haben die Aufnahme von französischen Patienten in Luxemburg ermöglicht, für uns ist das ein sehr starkes und symbolisches Zeichen der Freundschaft.“



Die Botschafterin erinnerte daran, dass Luxemburg im April 2020 elf Patienten aus dem Grand Est in vier Krankenhäusern (CHL, Hôpitaux Robert-Schuman, CHDN und CHEM) aufgenommen hatte. Von diesen Patienten sei nur einer an den Folgen von Covid-19 verstorben.

„Zum Offizier im französischen Nationalorden der Ehrenlegion ernannt zu werden, stellt eine enorme Ehre und einen Stolz für mich dar“, sagte die Vizepremierministerin bewegt, nachdem sie die Auszeichnung erhalten hatte. In ihrer Rede betonte Lenert die Wichtigkeit eines „kollektiven Vorgehens“ und dankte Frankreich für die Unterstützung im Gesundheitsbereich: „Die Pandemie hat uns daran erinnert, wie wichtig und wertvoll die französischen Bürger sind, die jeden Tag im luxemburgischen Gesundheitssektor arbeiten.“

Lenert spricht über Spitzenkandidatur 2023

„Der prestigeträchtige Orden, der mir verliehen wurde, ist das Ergebnis der gegenseitigen Solidarität zwischen unseren beiden Ländern. Für die luxemburgische Regierung war es eine Selbstverständlichkeit, Frankreich zu helfen“, fügte die Gesundheitsministerin hinzu.

Die Botschafterin lobte ihrerseits die ausgewogene Politik von Ministerin Paulette Lenert, die zwischen gesundheitlichen Einschränkungen und der Bewahrung der wirtschaftlichen Aktivitäten abgewogen habe. Claire Lignieres-Counathe betonte auch die schwierige Rolle der Gesundheitsminister angesichts der Covid-Pandemie: „In diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass Sie immer noch die beliebteste Persönlichkeit der Luxemburger sind, sehr respektvoll und bewundernswert.“ Diese Aussage brachte die LSAP-Politikerin zum Schmunzeln.

Auf die Frage nach einer möglichen Spitzenkandidatur für die Parlamentswahlen 2023 meinte Paulette Lenert, dass es „noch zu früh“ sei, um sich zu äußern, und erinnerte daran, dass die Gesundheitskrise noch lange nicht vorbei sei. „Ich schließe nichts aus, es sind viele Entscheidungen zu treffen, aber es ist zunächst Sache der Partei, zu entscheiden, wer die Liste anführen soll, und sich dann die nötige Zeit zum Nachdenken zu nehmen, wenn man mich darum bittet.“ Am Mittwoch hatte Xavier Bettel (DP) bei einem Treffen mit Pressevertretern erklärt, er sei „voller Energie und Lust“, wenn die DP wolle, dass er erneut kandidiere.

Was ist die Légion d'honneur? Vor genau 220 Jahren rief Napoleon Bonaparte die französische Légion d'honneur ins Leben. Es ist die höchste Auszeichnung, die Frankreich zu vergeben hat. Pro Jahr erhalten etwa 2.000 Personen das Abzeichen. Ausgezeichnet wurden auch zahlreiche Luxemburger, zunächst als Soldaten in der napoleonischen Armee. Der Erste war im Jahr 1804 der Infanteriekapitän Pierre Aubert aus Dalheim. Mehrere Luxemburger erhielten das „Grand-croix“, darunter Großherzog Henri, Großherzog Jean, Jacques Poos, Jacques Santer und Gaston Thorn. Jean-Claude Juncker war 2002 auf Vorschlag von Präsident Jacques Chirac zum „Grand Officier“ ernannt worden. 2015 verlieh Präsident Emmanuel Macron Erbgroßherzog Guillaume dieselbe Auszeichnung. Premierminister Xavier Bettel, Außenminister Jean Asselborn und Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer erhielten jeweils das Kreuz als „Commandeur“ zuerkannt. Den Titel „Officier de la Légion d'honneur“ tragen Viviane Reding, Jean-Marie Halsdorf und Henri Grethen. Auch Luxemburg-Stadt ist gemeinsam mit sechs weiteren ausländischen Städten Teil der französischen Ehrenlegion.

