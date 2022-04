Paul Lenert ist tot

Paul Lenert, mit Leidenschaft Journalist und Generaldirektor von Saint-Paul Luxembourg, ist im Alter von 56 Jahren verstorben.

Fast 30 Jahre lang war Paul Lenert dem „Luxemburger Wort“ als Journalist verbunden. Den Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn erreichte er, als er am 1. Juli 2009 die Nachfolge von Léon Zeches als Generaldirektor von Saint-Paul Luxembourg, dem Verlagshaus des „Luxemburger Wort“, antrat. Am 2. April 2022 ist Paul Lenert nach langer, schwerer Krankheit verstorben.



Paul Lenert kam am 17. Mai 1965 in Grevenmacher zur Welt. Er lebte in Niederdonven in der Gemeinde Flaxweiler, wo sein Vater, Roger Lenert, ehemaliger Lehrer und CSV-Abgeordneter, während 36 Jahren Bürgermeister war. Paul Lenert war verheiratet mit Fabienne Haupert und Vater von zwei Kindern.

1996 wurde der Vollblutjournalist mit dem Autorenkürzel „PoL“ zum Chef des LW-Wirtschafts- und Finanzressorts ernannt. Foto: Guy Jallay

Nach dem Abitur am Lycée Michel Rodange studierte Paul Lenert Wirtschaftswissenschaften an der Universität Louis Pasteur in Straßburg und beschloss dieses Studium mit einer Maîtrise en Economie et Gestion d’Entreprises. 1991 wurde er als Redakteur im „Luxemburger Wort“ eingestellt, wo er mit Begeisterung während vier Jahren in der Lokalredaktion das journalistische Metier von der Pike auf lernte. Seine ersten Erfahrungen im Journalismus hatte er ab 1984 als LW-Lokalkorrespondent in der Moselgegend gesammelt.

1996 wurde der Vollblutjournalist mit dem Autorenkürzel „PoL“ zum Chef des LW-Wirtschafts- und Finanzressorts ernannt. Als Leitartikler machte er sich nicht nur in Fachkreisen einen Namen. Für seine Beiträge über die Luxemburger Nationalwirtschaft erhielt er den „Prix Citygroup“.

Restrukturierung und Stellenabbau

Ab 2002 war Paul Lenert gleichzeitig stellvertretender Chefredakteur. Zwei Jahre später wurde er Mitglied der Geschäftsleitung von Saint-Paul Luxembourg, bevor 2007 durch den Verwaltungsrat die Ernennung zum Directeur général adjoint an der Seite von Generaldirektor Léon Zeches erfolgte. Weiterführende Studien absolvierte er an der „Harvard Business School“ in Boston (USA).

Nicht zuletzt als Folge der Wirtschaftskrise musste Paul Lenert Ende 2012 schmerzliche Entscheidungen treffen, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Er leitete eine umfassende Neuausrichtung und Restrukturierung von Saint-Paul Luxembourg ein, bei der 74 Arbeitsplätze über einen Sozialplan abgebaut wurden.



Mit seinem Bruder und Firmengründer Claude Lenert leitet Paul Lenert nach seiner Karriere bei Saint-Paul Luxembourg die Firma SkyCom Telematics Systems. Foto: SkyCom

Nachdem er Saint-Paul Luxembourg im Mai 2013 verlassen hatte, übernahm Paul Lenert im Februar 2014 den Posten des Generaldirektors bei SkyCom Telematics Systems, dem Unternehmen seines Bruders Claude Lenert. Seit Jahren hatte Paul Lenert mit einer schweren Krankheit zu kämpfen und musste sich im Lauf der Zeit mehreren Operationen unterziehen.

Das „Luxemburger Wort“ drückt der trauernden Familie sein tief empfundenes Mitgefühl aus.

