Patientevertriedung fordert Ausstieg aus Amalgam

Die Vereinigung zog am Donnerstag Bilanz des Jahres 2018. Taxi-Ambulanzen und schädliche Zahnfüllungen bereiten ihr Sorgen.

Annette WELSCH

924 Telefongespräche und 84 Emails empfing die Patientevertriedung (PV) im Jahr 2018, 142 mal traf man sich mit Patienten und es werden derzeit 138 Dossiers betreut, wobei es sich teils um langwierige Geschichten handelt. Beispielsweise wenn es heißt, von einer Versicherung entschädigt zu werden. Das ist die Bilanz der Informations- und Beratungsarbeit der Patientevertriedung, die am Donnerstag von der Direktionsbeauftragten Michèle Wennmacher vorgestellt wurde.

Im Detail heißt das: 313 mal wurden Informationen verlangt, hauptsächlich zu Patientenrechten. 70 mal wurden Fragen zu Rechnungen gestellt, davon 39 Mal zu Taxi-Ambulanzen und 20 mal zur Verrechnung einer Convenance personnel (CP) durch einen Mediziner. In 82 Anfragen wollten Versicherte wissen, was sich hinter einzelnen Tarifkoden aus einer der Nomenklaturen versteckt.



Unhaltbare Zustände bei Taxi-Ambulanzen

Wennmacher beklagte, dass sich seit 2002 schon die Regelung der Taxi-Ambulanzen hinschleppe und schilderte teils unhaltbare Zustände: "Im Prinzip kann jeder einen solchen Service anbieten – ohne Ausbildung und Mindestregeln zur Ausstattung des Fahrzeugs. In manchen Fällen steigt der Patient in schlechterem Zustand aus, als er eingestiegen ist." Immerhin befasse sich nun eine Arbeitsgruppe im Ministerium mit einer Regelung.



PV-Präsident René Pizzaferri ärgerte sich darüber, dass aus dem Gesetzesprojekt zum "Observatoire national de la Santé", das ein Beratungsorgan des Gesundheitsministers werden soll, die Teilnahme der Vertreter von Ärzteschaft, Sozialpartnern und Patienten gestrichen wurde und nur noch so genannte Experten dort willkommen sind.

Wenn eine Substanz so viele Probleme macht, soll man sie so schnell wie möglich verbieten. Muck Huss

Er regte auch an, dass zur Behebung des Ärztemangels ein Audit bei den 1 000 luxemburgischen Ärzten durchgeführt wird, die sich im Ausland befinden, um herauszufinden, was sie davon abhält nach Luxmburg zurück zu kommen. Dass das Adapto-Angebot zum Transport von Personen mit Einschränkung nun doch gratis wird, wertete er als "großen Erfolg" der PV.

Amalgam direkt verbieten

Es war an PV-Vizepräsident Muck Huss die Forderungen vorzustellen, die die PV in puncto Zahnfüllungen mit dem quecksilberhaltigen Amalgam hat. "Die schädliche Schwermetallverbindung kann zu neurologischen Schäden führen, das sagen Experten seit 2000. Zahnfüllungen aus Amalgam müssen komplett aus der Zahnarzt-Nomenklatur gestrichen werden." Wenn nordische Länder schon seit über zehn Jahren Amalgam verbieten, müsse es ja Alternativen geben, die genauso gut sind. "Amalgam wird erstattet, Alternativen nicht - das darf nicht sein", so Huss.

Künftig möchte die PV ihre Informationsarbeit noch weiter entwickeln. Dasselbe bei den statistischen Analysen, um mehr über die Gründe der Unzufriedenheit von Patienten in Erfahrung zu bringen.

Man muss nicht Mitglied sein

Über 100 000 Mitglieder hat die Patientevertriedung nach eigenen Angaben. Die meisten sind Gruppenmitglieder, das heißt dass mit der OGBL- und der Femmes au Foyer-Mitgliedschaft beispielsweise automatisch auch die PV winkt. An die PV kann sich allerdings jeder wenden und ihre Dienste sind auch kostenlos.

Mittlerweile habe man zudem eine Juristin zur Verfügung, die regelmäßig Beratung anbietet, aber Gerichtsverfahren strengt die PV nicht an. "Dafür fehlen uns die Mittel", sagte Pizzaferri.