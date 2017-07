(BB) - Frisches Design, übersichtliche Dossiers und mehr Benutzerfreundlichkeit: Die Patientevertriedung stellt ihre Dienstleistungen und Arbeit für die Patienten auf einer neuen Webseite vor. "Mit dem neuen Internetauftritt bieten wir den Nutzern eine schnelle und kompetente Hilfestellung für Fragen rund um die Gesundheit und die Sozialversicherung", sagt der Kommunikationsbeauftragte Georges Clees.



Was hat es mit den CP1 auf den Arztrechnungen auf sich? Was darf der Arzt verlangen und was übernimmt die Krankenkasse? Das sind einige häufig gestellten Fragen, die nun Online kurz erklärt werden. Die verschiedenen Beratungsangebote der Vereinigung sowie thematische Broschüren sind ihrerseits leichter abrufbar. So gibt die Patientevertriedung Aufschluss über Behandlungen im Ausland oder auch die neue Pflegeversicherung. Je nach Anfragen und Interessen soll das Online-Angebot noch erweitert werden.

Neue Austauschmöglichkeiten



"Mit der neuen Webseite können wir näher erfassen, welche Themengebiete von den Nutzern besonders aufgesucht werden. So können wir gezielter auf die Interessen eingehen", erklärt Georges Clees. Einen stärkeren Austausch wünscht sich die Vereinigung außerdem mit einer Einbindung an die sozialen Medien.

Ein neues Projekt der Patientenvereinigung befasst sich außerdem mit der chronisch-entzündlichen Erkrankung multiplen Sklerose. Angaben über bestehenden Leistungen und weitere Bedürfnisse sollen so denn im Netz gesammelt werden. "Zusammen mit einer anderen Vereinigung wollen wir verstärkt Unterstützung für MS-Patienten einfordern", sagt René Pizzaferri, Vorsitzender der Patientevertriedung.



Die neue Webseite ist jeweils in drei Sprachen (Deutsch, Französisch und Englisch) zugänglich.

www.patientevertriedung.lu