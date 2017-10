(ham) - Die Patientenvertretung fordert die komplette Überarbeitung der Zahn-Nomenklatur sowie die in ihr enthaltenen Leistungen. Sie müsste an die modernen Standards angepasst werden, so Georges Clees von der „Patiente Vertriedung asbl“.

Die Zahnmedizin habe in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht. „Die meisten technischen Innovationen aber werden nicht zurück erstattet, weshalb viele Patienten diese Eingriffe aus eigener Tasche bezahlen müssen“, so Clees im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen. Dabei seien gesunde Zähne enorm wichtig für die Lebensqualität.

Überhaupt seien zahnmedizinische Eingriffe der Bereich, in dem die Patienten am meisten aus eigener Tasche zahlen müssten, erklärt der langjährige Präsident der Patientenvertretung, René Pizzaferri. 2015 habe ein Zahnarzt im Schnitt für 319 000 Euro Eingriffe vorgenommen. Die Gesundheitskasse aber habe nur 184 000 Euro zurück erstattet. Der Rest laste auf den Schultern der Patienten.



Ein empfindliches Terrain

Die Anpassung der Nomenklatur in diesem Bereich ist laut Pizzaferri politisch gesehen ein „extrem empfindliches Terrain“. Die Gesundheitskasse habe bereits vor Jahren zusammen mit französischen Experten eine neue Tabelle ausgearbeitet. Jedoch wären verschiedenen Zahnspezialisten auf diese Weise enorme Beträge verloren gegangen, weshalb die Politik sich nicht an das Dossier heran getraut habe, so Pizzaferri. „Dabei könnte der Minister die Anpassung ganz allein entscheiden. Dafür brauch er keine Quadripartite“, schlussfolgert der Präsident der Patientenvertretung.

Die Anpassung der Nomenklatur ist aber nur eine von mehreren Forderungen im Hinblick auf die bevorstehenden Quadripartite-Gespräche. Leider sei die Patientenvertretung nur indirekt durch die Gewerkschaften vertreten, bedauert Pizzaferri. Zwar überschneiden sich verschiedene Forderungen, andere aber seien weitaus spezifischer.

Neben der kompletten Überarbeitung der Zahn-Nomenklatur, fordert die Patientenvertretung die Einführung des „Tiers-payant“ auch im zahnmedizinischen Bereich, die Einführung eines Tarifs für Implantate und ein totales Verbot von Amalgam. Festsitzende Zahnprothesen sollen bereits nach acht Jahren wieder rückerstattet und von Fall zu Fall begutachtet werden.

Ein Trost für Betroffene



Ganz wichtig sei auch die Übernahme der Lipödem-Erkrankung in den Katalog der schweren Pathologien. Dies wurde den betroffenen Patientinnen das Leben enorm erleichtern, erklärte Michele Wennmacher. Viele Behandlungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Kompressionsstrümpfe oder Lymphdrainagen, geschweige denn Operationen werden in Luxemburg bisher kaum oder gar nicht von der CNS und damit dem gesamten Gesundheitssystem finanziell unterstützt.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist der Patientenvertretung eine Verbesserung der Notfalldienste. „Zum Beispiel in dem man die Zahl der Maisons médicales erhöht“, so Georges Clees, der in diesem Zusammenhang neue Öffnungszeiten ab 18 Uhr, eine neue Infrastruktur im Osten sowie eine pädiatrische Einrichtung im Norden forderte.



„Keine Prioritäten“

Die Kostenübernahme der Ein-Bett-Zimmer, die Abschaffung des 66-Prozent-Aufschlages für Ärzte, die Kostenrückerstattung von Augen-Laser- und Linsen-Operationen, die Anerkennung alternativer Heilmethoden, eine Ausweitung des Sonderurlaubs bei Erkrankungen in der Familie auch auf Erwachsene und eine massive Aufstockung der psychiatrischen Angebote im Land: weitere Forderungen im aktuellen Katalog der Patientenvertretung.

„Wir setzen auch bewusst keine Prioritäten, da wir auf jedem Gebiet etwas herausschlagen wollen“, so René Pizzaferri. Schließlich seien in allen Bereichen Patienten betroffen. Die Gesundheitskasse habe auf jeden Fall die nötigen finanziellen Möglichkeiten, meint der Präsident der Patientenvertretung.



Die Kassen seien gesund: Für 2018 sei ein Überschuss von fast 135 Millionen Euro eingeplant, der kumulierte Überschuss betrage 875 Millionen Euro. „Auch wenn 285 Millionen in die Reserven wandern, bleiben immer noch 500 Millionen Euro“, meint Pizzaferri. „Eine gute Abdeckung der Bürger wirkt sich auch positiv auf die Wirtschaft aus. Es spricht also nichts dagegen.“