Die Piraten nehmen es mit der Buchführung nicht all zu genau. Der Cour des Comptes weist in ihrem Kontrollbericht auf zahlreiche Mängel hin. Vor allem in Bezug auf die Wahlkampagne gibt es Ungereimtheiten.

Politik 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Parteienfinazierung: Rechnungshof kritisiert Piraten

Danielle SCHUMACHER Die Piraten nehmen es mit der Buchführung nicht all zu genau. Der Cour des Comptes weist in ihrem Kontrollbericht auf zahlreiche Mängel hin. Vor allem in Bezug auf die Wahlkampagne gibt es Ungereimtheiten.

Wie in den Jahren zuvor beanstandet der Rechnungshof auch in seinem Kontrollbericht zur Parteienfinanzierung 2018 die Buchführung und die Bilanzen der Piratenpartei. Besonders heftig fällt die Kritik der Rechnungsprüfer beim Wahlkampf aus, Stichwort private Wahlkampagne. Weil man auf Ungereimtheiten bei der Wahlkampagne der Piraten gestoßen war, hatte sich der Institutionenausschuss im September an den Rechnungshof gewandt ...