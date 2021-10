Die Oppositionsparteien reagierten am Mittwoch auf die Plagiatsvorwürfe gegen Premier Xavier Bettel (DP).

Plagiatsaffäre

Parteien reagieren auf Vorwürfe gegen Xavier Bettel

Die Plagiatsvorwürfe gegen Premier Xavier Bettel (DP) sorgten am Mittwoch für ordentlich Wirbel. Die Reaktionen der Oppositionsparteien auf die Vorwürfe fielen allerdings unterschiedlich aus.

Die CSV und die ADR ließen auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ wissen, dass sie die Analyse der Universität Nancy abwarten wollen, bevor sie sich zu den Vorwürfen äußern. „Für mich gilt zum jetzigen Zeitpunkt die Unschuldsvermutung“, sagte Fernand Kartheiser (ADR). „Wir wollen nicht aus der Hüfte schießen“, sagte CSV-Fraktionschefin Martine Hansen.

Nathalie Oberweis (Déi Lénk) sprach von schwerwiegenden Anschuldigungen, die etwas über Xavier Bettels Arbeitshaltung und seinen Respekt gegenüber wissenschaftlichen Methoden und der Arbeit anderer aussagten.

Für Sven Clement (Piraten) ist essenziell, „dass der Premier sich in aller Form entschuldigt“. Einen Rücktritt forderte Clement nicht, „aber vielleicht entscheidet er sich ja dazu, bei den nächsten Wahlen nicht mehr anzutreten“, so Clement. Aber er bedauerte, dass solche Affären, die ohnehin angekratzte Glaubwürdigkeit der Politik weiter in Mitleidenschaft ziehen. In der jetzigen Pandemiezeit brauche man Akzeptanz für politische Maßnahmen. Da sei ein Premier, „der flunkert und sich mit fremden Federn schmückt“, nicht gerade hilfreich, so Clement sinngemäß.

Aus den Reihen der Mehrheitsparteien wollte niemand zu den Vorwürfen Stellung beziehen. DP-Fraktionschef Gilles Baum meinte, der Premier habe kommuniziert. Mehr gebe es nicht zu sagen. Die grüne Fraktionschefin Josée Lorsché meinte, sie fühle sich nicht befugt, zu urteilen. Sie habe vollstes Vertrauen in die Institutionen und deren Analyse.

Zur Affäre: Laut dem Online-Portal Reporter.lu hat Premierminister Xavier Bettel (DP) bei seiner 1999 verfassten Abschlussarbeit (DEA) in öffentlichem Recht und Politikwissenschaft an der Universität Nancy fremde Texte ohne Quellenangabe übernommen und damit wissenschaftliche Standards missachtet. Auf 96 Prozent der Seiten in seiner Arbeit sollen demnach Übernahmen ohne Quellenangaben gefunden worden sein.

