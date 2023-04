Die Piratenpartei hatte in der Aktion einen Verstoß gegen das Wahlgesetz gewittert - nun meldet sich die Staatsanwaltschaft zu Wort.

Staatsanwaltschaft reagiert

Parteien-Hausbesuche: Keine strafrechtlichen Folgen für „Déi Lénk“

(FJ / C.) - In einer Pressemitteilung kündigte die Staatsanwaltschaft am Dienstag an, das Verfahren rund um die Hausbesuche von Déi Lénk „ohne strafrechtlichen Folgen einzustellen“. Nachdem die Piratepartei Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet hatte, konnte diese jedoch „keinen Verstoß gegen Artikel 95 Absatz 4 des Wahlgesetzes vom 18. Februar 2003“ feststellen.

Damit ein Verstoß vorliegt, müsste der Hausbesuch bzw. die Hausbesuche eines Kandidaten darauf abzielen, die Wähler an seine Kandidatur zu erinnern und durch das Ausmaß der von dem Kandidaten unternommenen unerlaubten Propaganda einen tatsächlichen Einfluss auf den Ausgang der Wahl haben. Das sei hier jedoch nicht der Fall.

Politikwissenschaftler: "Parteien-Hausbesuche sind legal" Die Piratepartei hat die Aktion "Notre ville, nos votes" von Déi Lénk und anderen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Nach Untersuchung der durch die Piraten vorgelegten Unterlagen habe die Staatsanwaltschaft feststellen können, dass die Aktion von Déi Lénk lediglich dazu gedient hätte, „nicht-luxemburgischen Einwohner stärker in den kommunalen Wahlprozess einzubeziehen“.



Hausbesuche, um Nichtwähler für die Gemeindewahlen zu gewinnen

Hintergrund ist ein Streit zwischen der Piratepartei und Déi Lénk, die mittlerweile in einer Anzeige bei der Staatsanwalt gipfelte: Um Ausländer zu gewinnen, sich in die Wählerlisten für die Gemeindewahlen am 11. Juni einzutragen, hatten Déi Lénk-Mitglieder der Stater Sektion und Aktivisten an Türen geklingelt.

Aus den der Staatsanwaltschaft übermittelten Unterlagen geht hervor, dass das Ziel der Partei „Déi Lénk“ darin bestand, die nicht-luxemburgischen Einwohner stärker in den kommunalen Wahlprozess einzubeziehen.

Die Initiative mit dem Namen „Notre ville, nos votes“ war von der Stater Sektion organisiert, und, pikant, von Nicht-Luxemburgern angeregt sowie am 20. Januar via Pressekonferenz angekündigt worden. Weil nicht alle Beteiligten Mitglieder von Déi Lénk waren, war auf dem Flyer, der den Haushalten zugestellt wurde, lediglich die Zusammenarbeit mit Déi Lénk vermerkt.

