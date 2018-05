Am Mittwochnachmittag debattierte das Parlament über das neue Naturschutzgesetz. Die Sitzung musste wegen eines Schwächeanfalls von Staatssekretär Camille Gira vertagt werden.

Politik 3 Min.

Parlamentssitzung über Naturschutzgesetz vertagt

Danielle SCHUMACHER Am Mittwochnachmittag debattierte das Parlament über das neue Naturschutzgesetz. Die Sitzung musste wegen eines Schwächeanfalls von Staatssekretär Camille Gira vertagt werden.

Die Debatten waren fast abgeschlossen. Doch kurz nachdem er ans Rednerpult getreten war, um die Reform des Naturschutzgesetzes noch einmal zu verteidigen, erlitt Staatssekretär Camille Gira einen Schwächeanfall. Die Sitzung wurde zunächst unterbrochen. Nach einer Weile war dann klar: Die Debatte wird auf Donnerstag vertagt.



Die Debatte war bis dahin recht sachlich verlaufen. In der Sache waren sich die Redner alle Fraktionen nämlich einig. Luxemburg braucht ein neues Naturschutzgesetz, denn der Rückgang der Biodiversität und der schlechte Zustand der Gewässer macht einen besseren Naturschutz zwingend erforderlich. Über das Wie gingen die Meinungen aber zum Teil auseinander.



Ökopunkte und Flächenpool



Während die Mehrheitsparteien DP, LSAP, vor allem aber die Grünen, aus deren Feder der Entwurf stammt, den Text überwiegend lobten, kam von der CSV und der ADR Kritik. Stein des Anstoßes waren einmal mehr die geplanten Kompensierungsmaßnahmen.



Nimmt die Natur durch ein Bauvorhaben Schaden, muss dieser Schaden andernorts wieder gut gemacht werden. So will es bereits das aktuelle Naturschutzgesetz aus dem Jahr 2004. Weil die obligatorischen Kompensierungsmaßnahmen in der Vergangenheit aber immer wieder Stoff für Auseinandersetzungen lieferten, sollen nun so genannte Ökopunkte für Klarheit sorgen. Jedes Biotop erhält im Vorfeld eine bestimmte Anzahl von Ökopunkten, so dass der Schaden bei der Zerstörung genau beziffert werden kann. Damit auch die erforderlichen Flächen für die Kompensierung zur Verfügung stehen, wird ein Flächenpool geschaffen, der sich in öffentlicher Hand befindet. Der Staat kauft Flächen auf, die dann bei Bedarf für die Kompensierungsmaßnahmen genutzt werden können. Ökopunkte und Flächenpool bilden das Herzstück des neuen Naturschutzgesetzes.

Naturschutzgesetz auf der Zielgeraden Am Mittwoch kommt das neue Naturschutzgesetz im Kammerplenum zur Abstimmung. Für die Grünen ist es der große Wurf. Auf der anderen Seite setzt es Kritik, nicht nur die Bauern sind skeptisch.

Die Ökopunkte und der Flächenpool wurden zwar auch von der Opposition begrüßt, doch an den Details der Umsetzung scheiden sich die Geister. Zwar schaffe das System, das allgemein als Herzstück des neuen Gesetzes angesehen wird, mehr Klarheit, stellte Laurent Zeimet von der CSV fest. Dass aber auch innerhalb des Bauperimeters kompensiert werden soll, kann er nicht nachvollziehen. Dadurch würden innerhalb der Ortschaften Bauvorhaben weiter verzögert.

Das Biotop-Kataster



Laurent Zeimet hätte sich ebenfalls gewünscht, dass das Biotop-Kataster, die Inventarliste, in der sämtliche Biotope des Landes vermerkt sind, Eingang in das Gesetz gefunden hätte. Übrigens pflichtete Cecile Hemmen ihm in diesem Punkt bei. Für die umweltpolitische Sprecherin von der LSAP hätte eine gesetzliche Verankerung zu mehr Klarheit geführt.

Kontrovers diskutiert wurde auch das Thema Bauen in der Grünzone. Hier war es die CSV-Abgeordnete Martine Hansen, die scharfe Kritik an den geplanten Regeln übte, die sie als zu restriktiv empfindet. Auch Roy Reding von der ADR konnte dem neuen Regelwerk nichts abgewinnen. Reding sprach von "Schikanen", die den Besitzern von Häusern in Grünzonen das Leben unnötig schwer machen würden. Auch hätte der ADR-Abgeordnete gerne vor dem Votum die 20 Ausführungsbestimmungen gelesen, die noch ausstehen.



Martine Hansen hätte sich ihrerseits Einblick in die sektoriellen Leitpläne gewünscht, die erst am 28. Mai publik gemacht werden sollen. Ihrer Auffassung nach gibt es zwischen dem neuen Naturschutzgesetz und dem Plan sectoriel paysage nämlich Überschneidungen.

Neues Naturschutzgesetz: Wachstum und Umweltschutz miteinander verbinden Den Flächenverbrauch reduzieren und die Natur des Landes erhalten. Das sind die Ziele des neuen Naturschutzgesetzes, das am Dienstag von Staatssekretär Camille Gira vorgestellt wurde.

Wegen des Schwächeanfalls von Staatssekretär Camille Gira kam es am Mittwoch nicht mehr zur Abstimmung. Ob das Parlament während der Donnerstagssitzung über das Naturschutzgesetz abstimmen wird, stand am Mittwochabend noch nicht fest. Allerdings hatten die Redner bereits erklärt, wie ihre Fraktion abstimmen wird: DP, LSAP, Grüne und Déi Lénk werden dem Gesetz zustimmen, CSV und ADR stimmen dagegen.