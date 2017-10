(ps) - Darauf wusste Gast Gybérien keine Antwort. Er schaute erst nach links, dann nach rechts und sagte schließlich: "Wir haben am vergangenen Samstag bei unserer Journée parlementaire nicht darüber geredet." Und er schob nach dieser leicht verlegenen Antwort hinterher: "Vielleicht weil wir keine rechtsradikale Partei sind."

Tatsächlich lässt sich in nahezu ganz Europa aktuell ein deutlicher Rechtsruck erkennen. Ob in Frankreich, in Tschechien, in Deutschland oder jüngst in Österreich - überall gewinnen konservative und rechte Parteien an Stimmen. Nur in Luxemburg nicht. Bei den Kommunalwahlen ging zwar die CSV als Gewinner hervor, aber der ADR konnte erneut nicht von diesem internationalem Trend profitieren.



Eine wirkliche Erklärung scheint die Partei nicht parat zu haben: Fernand Kartheiser will die Kommunalwahlen dabei nicht als nationalen Trend deuten. Und auf die schlechten Meinungsumfragen der ADR angesprochen, stellt er Methodik, Neutralität und überhaupt die Aussagekräftig von TNS:Ilres-Umfragen in Frage.



Wachstum. Wachstum. Wachstum.



Klarere Worte findet Gybérien jedoch in der Analyse der aktuellen Regierungspolitik. "Wir erwarten uns überhaupt keine Impulse mehr." Man stelle gar fest, dass die Regierungsparteien mittlerweile sogar im Hinblick auf die Nationalwahlen 2018 gegeneinander arbeiten.

Die Kritik der ADR macht sich dabei an einem Begriff fest: Wachstum. Die Regierung würde auf maximales Wachstum setzen, ohne Rücksicht auf ökologische und soziale Konsequenzen. Und so präsentiere man zwar beeindruckende Zahlen, aber die Probleme die daraus resultieren, seien auch allesamt beeindruckend: Mobilität, Wohnungsproblematik, usw. - nahezu alle Probleme seien mit der exzessiven Wachstumsproblematik in Verbindung zu bringen. "Noch nie wurde unser Land so zubetoniert wie in dieser Legislaturperiode", so Gybérien.



Und der ADR-Abgeordnete hat dabei den Hauptschuldigen erkannt: Etienne Schneider. Wie könne es sein, dass ausgerechnet ein Sozialistischer Minister durch die Welt reise und den Reichen dieser Welt Luxemburg schmackhaft mache. Schneider sei zwar de jure ein Sozialist, aber eigentlich ein "Lobbyist von Konzernen und Multimillionären".



Jüngste Beispiel: Google. Ohne Rücksicht auf Umweltbestimmungen, Steuerregeln oder sonstige Bestimmungen würde dem multinationalen Unternehmen der Teppich ausgerollt. Das sei nicht nur ungerecht gegenüber sämtlichen Luxemburger Unternehmen, das sei auch rechtlich höchst fragwürdig.

Lösungen erst für 2018 geplant



Schneider selbst hat das Wachstum in der Vergangenheit stets als notwendigen Mechanismus gesehen, um das Luxemburger Sozialmodell sowie das Rentensystem zu finanzieren. Gybérien unterstellt ihm dabei "Populismus". Bereits in der Vergangenheit habe die ADR "Impaktstudien" für größere Projekte gefordert, um dem Ziel eines "qualitativen Wachstums" gerecht zu werden. Viele Unternehmen würden sich in Luxemburg ansiedeln, lediglich Grenzgänger beschäftigen und keine Steuern an Staat oder Gemeinden zahlen. Hier gäbe es nur negative Effekte für Luxemburg.



Doch richtige Antworten, wie Luxemburg die Wachstumsspirale verlassen und gleichzeitig das Luxemburger Sozialmodell und Rentensystem aufrecht erhalten kann, kennt die ADR auch nicht. Noch nicht. Denn für die Nationalwahlen 2018 will man ein Konzept erarbeiten und konkrete Lösungen bieten. Man habe schon einige Dinge im Hinterkopf, nur verraten will man sie noch nicht.



