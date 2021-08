Wo sonst die Durchsagen am Flughafen Findel auf Luxemburgisch waren, sind sie jetzt in Englisch und Französisch - aus einem guten Grund.

Parlamentarische Anfrage

Warum die Ansagen am Findel nicht mehr auf Luxemburgisch sind

(jwi) - Seit Kurzem sind die automatischen Lautsprecheransagen am Flughafen Findel nicht mehr auf Luxemburgisch, sondern in Französisch und Englisch. Der Grund: Das alte elektronische System am Findel musste erneuert werden, so die Antwort von Mobilitätsminister Francois Bausch (déi Gréng) auf eine parlamentarische Anfrage vom ADR-Abgeordneten Fred Keup am Montag.

Die neuen Ansagen seien in den offiziellen Amtssprachen und würden somit dem internationalen Standard entsprechen. Zudem hätten diese Ankündigungsgeräte, die von vielen Flughäfen weltweit genutzt werden, integrierte Standardsprachen installiert. Eine personalisierte Ansage in Luxemburgisch sei mit zusätzlichen Kosten verbunden und damit laut Bausch nicht kompatibel mit der aktuellen Krise in der Luftfahrtbranche.

Außer den automatischen Flugansagen gebe es aber auch noch kurzfristige Durchsagen an den Terminals, die auch weiterhin größtenteils in Luxemburgisch seien, heißt es.



