Parlament verlängert großflächige Tests

Annette WELSCH Einstimmig wird das Gesetz zur Fortführung des Large Scale Testing verabschiedet: Das Parlament steht voll hinter der Aktion und der Teststrategie.

Die erste Phase des so genannten Large Scale Testing, zu dem großflächig eingeladen wurde, ist am 27. Juli beendet. Am Dienstag verabschiedete das Parlament einstimmig das Gesetz zur Weiterführung des Programms. Ziel ist es, die Infektionen zu überwachen und die Situation zu kontrollieren. Vor allem geht es darum, Infizierte, die keine oder noch keine Symptome aufweisen, und ihre Kontakte frühzeitig zu isolieren.

Ab Ende August und über 30 Wochen soll auf vier Achsen breit getestet werden: 60,7 Millionen Euro kostet das Programm, das 1,6 Millionen Tests vorsieht. Da es mehr als 40 Millionen Euro sind, muss ein Gesetz verabschiedet werden und es wird diesmal auch ausgeschrieben, wer die Tests durchführt.

Vier Achsen

40 000 bis 53 000 Test pro Woche sind angestrebt und sie sollen sich gezielt auf vier Achsen bewegen.

1. Vulnerable Personen: Sie sind dem Kontakt mit dem Virus verstärkt ausgesetzt, wie Krankenhauspersonal, Polizisten, Militär, Apothekenpersonal oder solches aus dem Horesca-Sektor.

2. Personen, die das Land betreten am Flughafen oder am Bahnhof.

3. Personen, die wie bisher zum Monitoring und zum Entdecken von Gruppen getestet werden, um die Verbreitung zu unterbrechen.

4. Herde, die sich als Virusschleudern herausstellen.

Kritik von der CSV

Bei allem Einverständnis kam aber auch teils harsche Kritik von der Opposition. Von „Pleiten, Pech und Pannen bei der ersten Phase“ sprach Georges Mischo (CSV). So habe sie mit Verspätung angefangen, die Daten seien nicht ordentlich geflossen, es hätte von der Idee zur Umsetzung zu lange gedauert und es wurde weit weniger getestet als anvisiert. „Im Gesundheitsministerium wurde nicht voran gemacht.“

„Was kostete die erste Phase, wie viele Tests sind übrig und wie überbrücken wir die Kluft zwischen dem 27. Juli und Ende August, wenn die zweite Phase beginnt?“, fragte er und ärgerte sich, dass die Aktion schon ausgeschrieben wurde, obwohl das Parlament das Gesetz noch nicht verabschiedet hat.

Sein Fazit: „Wir sind nicht gegen das Testen, aber gegen die Art und Weise, wie vorgegangen wird und die schlechte Vorbereitung.“ Die Zahlen seien stark gestiegen, aber viele Tests machten nur Sinn, wenn dann auch die richtigen Maßnahmen ergriffen werden: „Wir brauchen die Tracing-App“, betonte er.

Manche haben sich goldene Nase verdient

Marc Baum (Déi Lénk) begrüßte, dass die Prävalenz stabil blieb. „Wir müssen als B-moll hinnehmen, dass drei von vier angeschriebenen Personen nicht zum Test gingen. Das ist nicht gut, wenn wir mehr Leute schützen wollen.“ Für ihn ist das analoge Tracing wichtiger als digitales Tracing, weshalb das Personal aufgestockt werden müsse.

Ihn interessierte, ob in der Übergangsphase zur zweiten Phase noch genug Tests vorhanden sind oder ob die Kapazitäten ausgehen würden. Er verwies auch darauf, dass sich verschiedene an den 100 Millionen Euro, die das Testen insgesamt kostet eine goldene Nase verdienen. Dennoch: „Es ist gut investiertes Geld.“





Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) konnte Baum beruhigen. „Es gibt kein Loch zwischen den Phasen, wir haben genug Kapazitäten, es wird nirgendwo Stillstand geben. Der Vertrag mit dem bisherigen Träger wird zum Übergang verlängert“, sagte sie. Es würde auch gerade Kassensturz über die erste Phase gemacht.

Nennen Sie mir ein Land, das so ein umfassendes Projekt auf die Beine gestellt hat. Paulette Lenert

Kritik am Large Scale Testing ließ sie nicht zu. „Nennen Sie mir ein Land, das so ein umfassendes Projekt auf die Beine gestellt hat.“ Das Team zum analogen Tracing sei im Übrigen in kürzester Zeit aufgestockt worden. „Wir mussten nicht Bankrott erklären.“

Zweite Welle befürchtet Laut dem neuesten Bericht von Research Luxembourg könnte Luxemburg bis zum 29. Juli mehr als 8 000 Covid-19-Fälle zählen. Da der Reproduktionswert in Luxemburg bei über 1 liegt und Infizierte das Virus im Schnitt an mehr als eine Person weitergeben, wird die Kurve weiterhin ansteigen. Bis Mittwoch rechnen die Wissenschaftler mit 200 neuen Fällen pro Tag, bis Ende Juli könnten es 400 Fälle sein, sofern der bisherige Trend sich fortsetzt. Auch wenn durch das Large Scale Testing (LST) mehr Fälle erkannt werden, so habe es in den vergangenen Wochen eine Steigerung der positiven Ergebnisse im Vergleich zur Gesamtzahl der Tests gegeben. Ob die Zunahme der Fälle auf lokal begrenzte Cluster, oder eine allgemeine Prävalenz in der Gesellschaft zurückzuführen ist, bleibe unklar. Wenn keine weiteren Maßnahmen getroffen werden, wird die Zahl der Infektionsfälle exponentiell steigen, sodass Luxemburgs Intensivstationen bereits Ende August überlastet sein könnten. Ohne zusätzliche Maßnahmen und bei regem sozialen Kontakt kommt die Taskforce auf bis zu 600 neue Fälle pro Tag, von denen nur zehn Prozent zurückverfolgt werden, und insgesamt 2 000 Tote. Im Falle einer höheren Tracing-Kapazität rechnet die Taskforce mit maximal 500 Fällen pro Tag und 1 500 Toten. Das günstigste Szenario sieht auf dem Höhepunkt der Welle 200 Neuinfektionen pro Tag vor, etwas mehr als 50 Intensivfälle und insgesamt 1 000 Tote – dies unter der Voraussetzung, dass mehr von zu Hause aus gearbeitet wird, private Treffen um 80 Prozent heruntergeschraubt werden und die Tracing-Kapazität auf 120 Fälle pro Tag erweitert wird. Der Impakt durch Urlaubsreisen wird in den Simulationen nicht berücksichtigt. mig

