Am Mittwoch verabschiedete das Parlament mit großer Mehrheit ein neues Uni-Gesetz, das die Autonomie der Hochschule stärkt und sie organisatorisch fit macht für die Herausforderungen der Zukunft.

Parlament verabschiedet neues Uni-Gesetz

Michèle GANTENBEIN 2017 machte die Uni wegen finanzieller Probleme auf sich aufmerksam. Höhepunkt war der Rücktritt des damaligen Rektors Rainer Klump. Die Probleme machten deutlich, dass es höchste Zeit wurde, die Uni organisatorisch neu aufzustellen.

Die Universität Luxemburg hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2003 enorm entwickelt und zu einer international renommierten Hochschule gemausert. Doch 2017 machte die Uni wegen finanzieller Probleme Schlagzeilen. Höhepunkt war der Rücktritt des damaligen Rektors Rainer Klump.



Gründe für die finanziellen Engpässe trotz steigender Mittel waren unter anderem die steigende Mitarbeiterzahl, die steigenden Kosten für die IT-Ausstattung und die wachsenden Aktivitäten in Belval, wie Interimsrektor Ludwig Neyses in einem Meinungsbeitrag im "Luxemburger Wort" im September 2017 unterstrich.



Die Probleme machten deutlich, dass es nach 15 Jahren höchste Zeit wurde, die Uni neu aufzustellen. Im neuen Gesetz wird der partizipative Ansatz gestärkt, durch die Vertretung der Studierenden und des Personals im wichtigsten Entscheidungsgremium, dem Conseil de gouvernance. Zudem wird die Autonomie der Hochschule gestärkt.



Missionen



An den Missionen der Universität ändert sich nichts. Die Uni untersteht weiterhin dem Hochschulminister. Nach dem Einwand – aus verfassungsrechtlichen Gründen - des Staatsrats gegen das Vorhaben der Regierung, die Uni auch in den Zuständigkeitsbereich des Forschungsministers zu legen, wurde dies wieder rückgängig gemacht.



Die Missionen der Uni werden in dem neuen Gesetz präziser formuliert. Dazu zählt neben Forschung und Innovation auch die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung des Landes.



Beibehalten werden auch der internationale Charakter der Uni mit einem hohen Anteil an ausländischen Studenten und Mitarbeitern, die enge Verknüpfung zwischen Forschung und Lehre, die Interdisziplinarität der Uni und die Vielsprachigkeit.

Die Verwaltungsorgane



Die Universitätsverwaltung besteht aus drei Organen: Conseil de gouvernance, Rektor und Universitätsrat. Das Dekanat wird als Organ abgeschafft, doch den Dekan (Fakultätsdirektor) wird es weiterhin geben.



Der Conseil de gouvernance ist für die strategische Steuerung der Universität verantwortlich und kontrolliert deren Aktivitäten. Um die Autonomie der Uni zu stärken, wurde die Zahl der Mitglieder im Conseil de gouvernance von neun auf 13 erweitert.



Der Universitätsrat erhält mehr Einfluss: Zwei der vier zusätzlichen Mitglieder werden von ihm ernannt. Die anderen beiden Posten werden vom Vorsitzenden der Studentenvertretung beziehungsweise der Personalvertretung besetzt. Die vier neuen Mitglieder verfügen im Conseil de gouvernance über ein Stimmrecht. Der Rektor hat lediglich eine beratende Stimme.



Änderungen wird es auch bei der Rekrutierung des Rektors und der beiden Vizerektoren geben. Die Posten werden öffentlich ausgeschrieben. Ein Rekrutierungskomitee untersucht die Kandidaturen und unterbreitet dem Conseil de gouvernance einen Vorschlag. Dieser ernennt den Rektor und die Vizerektoren. Der Conseil de gouvernance entscheidet auch, ob die Mandate erneuert werden oder nicht.



Der Universitätsrat ist eine Art Akademischer Senat. Er besteht ausschließlich aus Mitgliedern der Uni wie Professoren, Forscher, Studierende, umfasst aber auch das administrative und technische Personal. Der Universitätsrat kann bei der Ausrichtung der Studienprogramme mitbestimmen und ernennt seinen Vorsitzenden selbst. Wegen der Gewaltentrennung darf dieser allerdings nicht im Conseil de gouvernance vertreten sein.



Kontrollorgan Cour des comptes



Die Universität untersteht der Kontrolle des Rechnungshofs, der prüft, ob die Uni die ihr zugestandenen Gelder gesetzeskonform einsetzt.



Es wird weiterhin drei Fakultäten geben, die Zahl der interdisziplinären Zentren (heute drei: Centre for Security, Reliability and Trust, Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History ) wird auf sechs erweitert.

Externe Bewertung



Die Uni wird alle vier Jahre von externen Experten bewertet. Die interne Bewertung, die alle zwei Jahre stattfand, wird abgeschafft. Sie habe keinerlei Mehrwert gehabt, so die Feststellung.

Das Gesetz wird zur akademischen Rentrée 2018/2019 in Kraft sein.



Mehr Mittel für die Uni



In den Jahren 2018 bis 2021 investiert der Staat insgesamt 1,435 Milliarden Euro in Forschung und Innovation. Das sind knapp 300 Millionen Euro mehr (+ 25 Prozent) als im Vierjahresplan 2014-2017.

Die Universität bekommt 766,84 Millionen Euro (+ 178,24 Millionen Euro), die Forschungszentren LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), LIH (Luxembourg Institute of Health) und LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) erhalten zusammen 383 Millionen Euro (+ 59,8 Millionen Euro). Der Fonds national de la recherche (FNR) erhält 265,4 Millionen Euro (+ 25,3 Millionen Euro).