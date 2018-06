Ursprünglich sollte das Tierschutzgesetz von 1983 nur reformiert werden. Doch dann kam alles anders – mit dem Resultat, dass das Parlament heute einen völlig neuen Text angenommen hat.

Politik 3 Min.

Parlament verabschiedet neues Tierschutzgesetz

Danielle SCHUMACHER Ursprünglich sollte das Tierschutzgesetz von 1983 nur reformiert werden. Doch dann kam alles anders – mit dem Resultat, dass das Parlament heute einen völlig neuen Text angenommen hat.

Da sich das Verhältnis des Menschen zu den Tieren, vor allem zu den Haustieren wie Hunde und Katzen, in den letzten Jahren stark verändert hat, passt das geltende Tierschutzgesetz aus dem Jahr 1983 nicht mehr so recht in die heutige Zeit. Eine Reform des Gesetzestextes, wie ursprünglich geplant, erschien Landwirtschaftsminister Fernand Etgen deshalb nicht ausreichend: Am 24. Mai 2016 schickte er einen völlig neuen Entwurf auf den Instanzenweg.

Neues Tierschutzgesetz: "Tiere sind nicht-menschliche Lebewesen" Im neuen Tierschutzgesetz werden die Strafen für Tierquälerei erhöht und der Status von Tieren wird deutlich aufgewertet.

Ausschlaggebend für den Sinneswandel mögen auch die beiden Petitionen gewesen sein, die 2015 innerhalb kurzer Zeit zusammen mehr als 13.000 Unterschriften erhalten hatten. Die Erkenntnisse aus den öffentlichen Anhörungen seien in den Text eingeflossen, genau wie Forderungen der Tierschutzorganisationen, schreibt der Minister in den Erklärungen zu dem Entwurf.

Paradigmenwechsel

Die wohl größte Neuerung betrifft das Statut der Tiere. Wurden sie nach aktuellem Recht noch als „Sache“ angesehen, so gelten sie in Zukunft als „un être vivant non humain doté de sensibilité en ce qu’il est muni d’un système nerveux le rendant apte à ressentir la douleur“. Als oberstes Ziel hält der Text deshalb das „bien-être animal“ und die Würde des Tieres fest.

Gleichzeitig sieht der Entwurf auch schärfere Kontrollen und Sanktionen vor. Geldstrafen bis 200 000 Euro und/oder Gefängnisstrafen bis zu drei Jahren bei besonders schweren Verstößen sollen abschreckend wirken. Die detaillierte Auflistung der Vergehen soll verhindern, dass Tierquäler – wie es heute oft der Fall ist – einfach davonkommen, weil die Polizei keine richtige Handhabe hat. Der Entwurf enthält zudem Maßnahmen für den Notfall, die es den zuständigen Behörden im Fall von Tierquälerei erlauben, sofort einzugreifen.

Genau geregelt wird auch, unter welchen Bedingungen ein Tier getötet werden darf: Um ihm Schmerzen und Leid zu ersparen, muss es vorher betäubt werden. Einzige Ausnahmen: die Jagd, die Fischerei und die Schädlingsbekämpfung. Nicht getötet werden dürfen Tiere aus rein ökonomischen Überlegungen: Männliche Küken dürfen beispielsweise nicht länger geschreddert werden, eine Praxis, die in Luxemburg ohnehin nicht angewandt wird.

Den Hummer darf man allerdings auch in Zukunft lebendig und ohne Betäubung in den Kochtopf schmeißen, denn das neue Tierschutzgesetz gilt nur für Wirbeltiere und Kopffüßer, wie beispielsweise Tintenfische.

Die Gesetzesinitiative regelt nicht nur, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten werden müssen, der Text schreibt auch vor, welche Tiere gehalten werden dürfen. Eine sogenannte Positivliste, die auf einem großherzoglichen Reglement basiert, nennt all jene Tiere, die man ohne Genehmigung halten darf. Für Tiere, die dort nicht vermerkt sind, braucht man eine spezielle Genehmigung.

Die Kritik

Landwirtschaftsminister Etgen hat die Anliegen der Tierschutzverbände bei der Ausarbeitung seines Entwurfs zwar berücksichtigt, doch unumstritten ist sein Entwurf dennoch nicht. Der Mouvement écologique sieht einige gute Ansätze, insgesamt geht der Text dem Umweltverband aber nicht weit genug. Der Begriff der Tierwürde sei nicht ausreichend definiert und es fehle an Mindestkriterien für die Haltungsbedingungen bei den Nutztierarten, heißt es in einer Stellungnahme.

Ganz anders die Einschätzung der Landwirtschaftskammer, die sich bei ihrem Gutachten vor allem auf die Nutztiere fokussiert. Zwar spricht sich auch die Kammer für einen wirkungsvollen Tierschutz aus, doch sie weist in ihrem Gutachten darauf hin, dass der Text in einigen Punkten weiter geht als die europäischen Vorgaben. Durch die strengeren Vorschriften könnten Wettbewerbsnachteile für die luxemburgischen Bauern entstehen, so die Befürchtung. Deshalb dürfe man die Diskussion um den Tierschutz auch nicht ausschließlich aus ethischen und philosophischen Überlegungen heraus führen. Die Landwirtschaftskammer sieht nicht nur die Landwirte in der Pflicht, sondern auch die Konsumenten. Man könne nicht hohe Standards beim Tierschutz verlangen und gleichzeitig billiges Fleisch kaufen.

Der Staatsrat spricht im März 2017 in seinem ersten Gutachten von einem Paradigmenwechsel im Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Da bislang nur die Schweiz in ihrer Gesetzgebung die „Würde des Tieres“ kennt, hätte sich die Hohe Körperschaft im Vorfeld eine breite juristische Debatte zu dem Thema gewünscht. Außer der neuen philosophisch-ethischen Definition der Tiere bleibt nach Auffassung der Hohen Körperschaft beim Tierschutz allerdings vieles beim Alten. In ihrer ersten Stellungnahme moniert sie deshalb, dass verschiedene Ausführungsbestimmungen des Gesetzes aus dem Jahr 1983 in Kraft bleiben. Da der Staatsrat zudem aus juristischen Gründen mehrere Oppositions formelles ausgesprochen hatte, musste der Agrarausschuss zweimal nachbessern.