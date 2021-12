Nur eine Woche nachdem das aktuelle Covid-Gesetz in Kraft getreten war, stimmt das Parlament für weitere Einschränkungen.

Neues Covid-Gesetz

Parlament stimmt für strengere Regeln

Danielle SCHUMACHER Nur eine Woche nachdem das aktuelle Covid-Gesetz in Kraft getreten war, stimmt das Parlament für weitere Einschränkungen.

Bereits zum zweiten Mal hintereinander musste das Parlament an einem Heiligabend zusammenkommen, um über ein neues Covid-Gesetz abzustimmen. Die Opposition kritisierte vor allem, dass die Regierung die schärferen Maßnahmen nicht bereits in das Gesetz eingeschrieben hatte, über das in der vergangenen Woche abgestimmt worden war. Man hätte voraussehen können, mit welcher Wucht die neue Omikron-Variante zuschlagen würde, so der allgemeine Vorwurf.

Opposition wirft Regierung "kurzatmige Politik" vor Die Oppositionsparteien befürworten in Teilen die geplante Verschärfung der Corona-Maßnahmen, bemängeln aber, wie die Regierung vorgeht.

Die neuen Regeln an sich wurden von CSV, ADR, den Piraten und von Déi Lénk zumindest teilweise mitgetragen. Dennoch stimmte die Opposition zum Schluss mehrheitlich gegen den Text. Das neue Covid-Gesetz passierte das Parlament daher lediglich mit 31 Ja-Stimmen. 27 Abgeordneten stimmten dagegen, zwei enthielten sich.

Amateurhafte Regierungsarbeit

In Bezug auf die neuen Regeln sieht sich Claude Wiseler (CSV) bestätigt, seine Partei habe bereits vor einer Woche strengere Regel gefordert, vor allem in Anbetracht der Omikron-Variante. Die Regierung tue aber ihrerseits so, als sei damals noch nicht bekannt gewesen, welches Risiko die Virus-Mutation berge. Das Argument der Regierung, sie setze auf Flexibilität, lässt der gesundheitspolitische Sprecher der CSV nicht gelten. Die Regierung hätte sich besser vorbereiten und vorausschauender handeln müssen: „Das ist eine amateurhafte Regierungsarbeit“, so Wiseler.

Premier Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert wurden von der Opposition scharf kritisiert. Foto: Gerry Huberty

In eine ganz ähnliche Richtung ging auch die Kritik von Déi Lénk. Nathalie Oberweis erklärte, die Informationen zu Omikron-Variante seien bereits vor der abstimmung über das vorige Covid-Gesetz bekannt gewesen. Wie Wiseler zeigte auch sie Verständnis für die meisten Maßnahmen, die nun ab Weihnachten gelten, etwa das Verbot von großen Zusammenkünften. Sie gab aber auch zu bedenken, dass viele Bürger wegen der schnell aufeinander folgenden Änderungen am Gesetz nicht mehr wüssten, welche Regeln denn nun gelten.

Auch Sven Clement (Piraten) warf der Regierung beim letzten Covid-Gesetz Versäumnisse: „Auch vor einer Woche war bereits absehbar, was kommen würde.“ Die Regierung hätte sich das neue Gesetz sparen können, wenn sie vor einer Woche auf die Opposition gehört hätte.

Jeff Engelen (ADR) warf der Regierung sogar vor, sie habe wegen der neuerlichen Anpassung des Covid-Gesetzes „keinen Respekt vor dem Parlament und deem Staatsrat“. Sie sei im Kampf gegen die Pandemie im Blindflug unterwegs, von Prävention könne keine Rede sein.

Die Regierung erlaubt ein gefährliches Vakuum Die weitere Spaltung der Gesellschaft kann mit einer Impfpflicht abgeschwächt werden. Zeit für Entscheidungen.

Besonders hitzig gestaltete sich die Debatte rund um die Impfpflicht. Einig waren sich Mehrheit und Opposition in ihrer Einschätzung, dass bei der Impfpflicht noch viele Fragen offen bleiben, ethische, juristische aber auch wissenschaftliche Aspekte müssten noch geklärt werden. Die CSV sprach sich klar für eine Impfpflicht aus, die ADR lehnt sie ab. Die Regierung hatte für Mitte Januar eine Entscheidung in Aussicht gestellt. Im Januar soll nun eine breite Konsultierungsdebatte im Parlament stattfinden.





Diese Regeln gelten ab dem 25. Dezember – Im Horeca-Sektor gilt eine Sperrstundeab 23 Uhr und das 2G-Regime (geimpftodergenesen). Personen ohne Boosterimpfung müssen einen Schnelltest machen(2G-plus). – Für Freizeitaktivitäten und private Treffen bis zu zehn Personen gibt es keine Einschränkung. Ab elf Personen gilt 2G oder Maskenpflicht und Dis-tanzregel. Ab 21 Personen gilt 2G-plus,mit Ausnahme von geboosterten Personen (2G). Veranstaltungen mit über 200 Personen sind nur mit einem von der Santé genehmigten Sanitärkonzept erlaubt. – Die geplanten öffentlichen Feste zum Jahresende finden nicht statt, Diskotheken bleiben geschlossen. - Inden Schulen gilt nach den Weihnachtsferien wieder die Maskenpflicht in den Klassenräumen. – Am Arbeitsplatz gilt ab dem 15. Januar das 3G-Regime. Wer kein Zertifikat vorweist, muss Urlaubnehmen oder unbezahlt zu Hause bleiben. Personen,die sich noch vor dem 15. Januar impfen lassen, können sich bis zur Zweitimpfung kostenlostesten lassen. – PCR-Tests sind 48 Stunden gültig, zertifizierte Schnelltests 24 Stunden. – Im Gesundheitsbereich (Spitäler, Senioreneinrichtungen) müssen Personal und Besucher zusätzlich zum Covid-Check einen Schnelltest vor Ort machen. Patienten müssen sich dem Covid-Check unter ziehen oder einen Test vor Ort machen. – Jugendliche ab 16 Jahren brauchen keine elterliche Einwilligung,um sich impfen und testen zu lassen. Bei Kindern unter zwölf Jahren reicht die Einwilligung eines Elternteils zum Testprogramm. mig

