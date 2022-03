Die Arbeiten an der Verfassungsreform sind fast abgeschlossen. Nächste Woche stimmt die Chamber über das neue Kapitel zu den Rechten und Freiheiten ab.

Politik 3 Min.

Verfassungsreform

Parlament stimmt am Mittwoch über drittes Kapitel ab

Danielle SCHUMACHER Die Arbeiten an der Verfassungsreform sind fast abgeschlossen. Nächste Woche stimmt die Chamber über das neue Kapitel zu den Rechten und Freiheiten ab.

Die Vorstellung des dritten Reformkapitels der Verfassung erlangt angesichts Situation in der Ukraine eine ungeahnte Brisanz: „Die internationale Entwicklung zeigt, wie wichtig die verfassungsrechtliche Verankerung der Rechte und Freiheiten ist“, so Parlamentspräsident Fernand Etgen (DP) am Freitag.

In dem Gesetzesvorschlag, über den das Parlament am Mittwoch in erster Lesung abstimmen wird, werden die Grundrechte, die öffentlichen Freiheiten (libertés publiques) und die Staatsziele definiert.

Die Grundrechte

„Die Grundrechte sind unantastbar, sie sind in Beton gegossen“, so Berichterstatterin Simone Beissel (DP). Zu diesen Grundrechten gehören die Meinungs- und Religionsfreiheit, das Recht auf körperliche und mentale Integrität, das Verbot der Folter, aber auch – und dies ist neu – die Würde des Menschen.

Die Grundrechte sind unantastbar, sie sind in Beton gegossen. Simone Beissel

Die Vorgaben aus den internationalen Texten, die Luxemburg ratifiziert hat und denen es sich verpflichtet fühlt, etwa die europäische Menschenrechtskonvention, wurden nicht explizit in den neuen Verfassungstext eingeschrieben, weil in Luxemburg internationale Verträge grundsätzlich über dem nationalen Recht stehen.

Die öffentlichen Freiheiten

Zu den öffentlichen Freiheiten meinte Beissel: „Sie sind stark geschützt. Sie können nur per Gesetz abgeändert werden, und das auch nur unter strikten Bedingungen.“ So muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben und die Grundidee des Artikels darf nicht angetastet werden. Zudem müssen die Rechtsstaatlichkeit und das übergeordnete Interesse der Bevölkerung respektiert werden.

„Wir sind nicht zufrieden“ Die Menschenrechtskommission kritisiert den neuen Verfassungstext zu Rechten und Freiheiten als zu vage und will, dass nachgebessert wird.

Zu den in den Artikeln 11 bis 30 behandelten Freiheiten gehört beispielsweise das Recht, eine Familie zu gründen. Simone Beissel, aber auch die Co-Berichterstatter Léon Gloden (CSV), Mars Di Bartolomeo (LSAP) und Charles Margue (Déi Gréng) verwiesen gleich mehrfach darauf, dass sich der Verfassungsausschuss in Bezug auf die Familie auf eine sehr „breite und generöse Definition“ der Familie verständigt hat.

Wortwörtlich heißt es in dem neuen Text: „L’Etat veille au respect du droit de toute personne de fonder une famille et au respect de la vie familiale.“ Das bedeutet, dass die klassische Familienform von Vater, Mutter und Kind erweitert wird und dass auch beispielsweise Alleinerziehenden oder gleichgeschlechtlichen Paaren das Recht zugestanden wird, eine Familie zu gründen. Simone Beissel wies ausdrücklich darauf hin, dass Luxemburg mit dieser Definition in Europa eine Vorreiterrolle einnimmt.

Die neue Verfassung Die neue Verfassung soll das Grundgesetz von 1868 ersetzen. Seit 20 Jahren wird an dem Text gefeilt, nun sind die Arbeiten fast abgeschlossen.

Auch die Rechte der Kinder seien wesentlich gestärkt worden, so die Berichterstatterin. So haben Kinder beispielsweise in Zukunft ein Anrecht darauf, dass ihre Meinung gehört wird. Übrigens wurden die Artikel zur Familie und zu den Kindern im ursprünglichen Text lediglich als Staatsziel aufgeführt. Sie wurden also gewissermaßen im Verlauf der Arbeiten an dem Text „aufgewertet“.



Zu den Freiheiten, die zum ersten Mal Verfassungsrang erhalten, gehören das Recht auf Datenschutz und das Recht auf Asyl.

Die Staatsziele

In die dritte Kategorie fallen die Staatsziele, die zum ersten Mal überhaupt Einzug in die Verfassung halten. Anders als die öffentlichen Rechte können sie zwar nicht vor Gericht eingeklagt werden, doch der Staat ist verpflichtet, alles für ihre Umsetzung zu tun: „Sie dienen dem Schutz der Bürger und garantieren einen modernen Staat. Die jeweiligen Regierungen müssen dafür sorgen, dass sich die Situation nicht verschlechtert“, so Beissel. Zu den Staatszielen gehören beispielsweise neben dem Zugang zur Kultur und der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung auch der Erhalt der Biodiversität und Klimaschutz.

Referendumsprozedur über das zweite Kapitel läuft Wähler, die ein Referendum über das zweite Verfassungskapitel herbeiführen wollen, können die Listen in den Gemeinden bis zum 25. März unterschreiben.

Am 20. Oktober hatte das Parlament das erste Verfassungskapitel (Justiz) mit 51 Stimmen in erster Lesung verabschiedet. Am 25. Januar folgte dann das zweite Kapitel zur Organisation des Staates. 40 Abgeordneten stimmten dafür. Die Arbeiten am letzten Kapitel (Parlament und Staatsrat) sind fast abgeschlossen. Wann genau der Text zur Abstimmung kommt, steht noch nicht fest.

Das gilt auch für das zweite Votum. Laut Verfassung müssen zwischen der ersten und der zweiten Abstimmung mindestens drei Monate vergehen. Da aber noch diverse Gesetze angepasst, beziehungsweise erst verabschiedet werden müssen, ist der Zeitplan noch ungewiss.

