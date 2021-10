Ende Oktober stimmt das Parlament über das Justizkapitel der reformierten Verfassung ab. Im Vorfeld werden die Bürger über die wichtigsten Neuerungen informiert.

Verfassungsreform

Parlament lanciert Informationskampagne

Danielle SCHUMACHER Ende Oktober stimmt das Parlament über das Justizkapitel der reformierten Verfassung ab. Im Vorfeld werden die Bürger über die wichtigsten Neuerungen informiert.

Parlamentspräsident Fernand Etgen (DP) und die Berichterstatter Léon Gloden (CSV), Mars Di Bartolomeo (LSAP), Simone Beissel (DP) und Charles Margue (Déi Gréng) waren sichtlich zufrieden: „Nachdem das Schiff vor 15 Jahren in See gestochen ist, läuft es jetzt in den Hafen ein“, kommentierte der Chamberpräsident. Der Vorsitzende des Institutionenausschusses Mars Di Bartolomeo bemühte ebenfalls eine Verkehrsmetapher und sprach von einem Zug, der in den Bahnhof einfährt.

Gemeint ist die Verfassungsreform, deren erstes Kapitel Ende Oktober zur ersten Abstimmung kommt. Nachdem man 2019 von einer Gesamtreform mit einem völlig neuen Text abgesehen hatte, hatten DP, LSAP, Grüne und die CSV sich darauf verständigt, den aktuellen Text aus dem Jahr 1868 punktuell in vier einzelnen Kapiteln zu überarbeiten und zu modernisieren: Die Justiz, die Staatsform und die Rolle des Großherzogs, die Rechte und Freiheiten sowie das Parlament und der Staatsrat.

Teile des geltenden Grundgesetzes wurden übernommen, es fließen aber auch einige Passagen aus dem Reformtext 6030 ein.

Anlass der Pressekonferenz am Freitag im frisch renovierten Plenum war auch die Informationskampagne, die das Parlament in den nächsten Wochen und Monaten rund um das Thema Verfassungsreform organisiert. Auf dem Internetportal der Chamber gibt es bereits seit dem 15. September eine eigene Seite mit den Details zu den vier Kapiteln, zum Werdegang der Reform und zur Bedeutung einer Verfassung im Allgemeinen. Am Freitag, dem 8. Oktober findet im Tramsschapp in Limpertsberg eine erste Informationsversammlung mit sämtlichen im Parlament vertretenen Parteien statt, für den 18. Oktober ist ein Rundtischgespräch geplant. Die Informationsversammlung wird auch live auf Chamber-TV übertragen.

Mit der Kampagne will das Parlament den Bürgern die Neuerungen am Grundgesetz näher bringen. Die Informationskampagne tritt an die Stelle des ursprünglich geplanten Verfassungsreferendums, das mit der Gesamtreform im Herbst 2019 ad acta gelegt wurde.





Die wichtigsten Neuerungen Justiz Verankerung des nationalen Justizrats, die Judikative wird explizit festgehalten, die Unabhängigkeit der Justiz wird gestärkt und die Weisungsgewalt des Justizministeriums eingeschränkt. Staatsform und Großherzog Die Rolle des Staatschefs wird an die Realität angepasst und genau definiert, genaue Regelung der Thronfolge, verankerung der Maison du Grand-Duc und Regelung der staatlichen Zuwendungen für den großherzoglichen Hof, die konstitutionelle Monarchie wird explizit als Staatsform eingeschrieben, die Regierung wird als bestimmendes Organ der Exekutive definiert, die Rolle des Premierministers und des oder der Vizepremiers werden definiert, Verankerung der luxemburgischen Sprache, der rot-weiß-blauen Fahne, der Nationalhymne und des Wappens, die Stadt Luxemburg wird als Hauptstadt des Landes definiert. Grundrechte Unterscheidung zwischen Grundrechten und Staatszielen mit Verfassungsrang. Unter die „objectifs à valeurs constitutionnelles“ fallen etwa das Recht auf Arbeit oder auf eine Wohnung; vor Gericht einklagbar sind sie nicht, die Kinderrechte werden als Grundrechte in der Verfassung verankert, der Klimaschutz und der Tierschutz werden als Staatsziel eingeschrieben. Parlament und Staatsrat Das Parlament wird explizit als Gesetzgeber verankert, die Kontrollfunktion des Parlaments wird gestärkt, niedrigere Hürden für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, Einführung des Initiativrechts für die Bürger.

