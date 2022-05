Parlament arbeitet Ausführungsgesetz aus

Die Mehrheitsvertreter haben beschlossen, ein Gesetz auszuarbeiten, das die Prozeduren regelt. Das verzögert die Befragung der Ex-Ministerin.

Michèle GANTENBEIN Die Mehrheitsvertreter haben beschlossen, ein Gesetz auszuarbeiten, das die Prozeduren regelt. Das verzögert die Befragung der Ex-Ministerin.

Nachdem die Mitglieder der Präsidentenkonferenz und des Parlamentsbüros am Montag den Verfassungsrechtler Luc Heuschling von der Uni Luxemburg gehört haben, haben die Mehrheitsvertreter am Mittwoch beschlossen, in der Causa Dieschbourg den von Heuschling vorgeschlagenen Weg einzuschlagen.

Das Parlament wird ein Ausführungsgesetz ausarbeiten, das in der Verfassung vorgesehen, aber nie ausgearbeitet worden ist. In diesem Ausführungsgesetz sollen die Zuständigkeiten von Justiz und Parlament klar geregelt werden.

Geht es nach den Grünen, soll im Gesetz stehen, dass die Justiz als neutrale Instanz für die Untersuchung zuständig ist, diese dem Parlament nach Abschluss der Untersuchungen einen Bericht aushändigt, es zu den weiteren Schritten berät und das Parlament sich dem Rat der Justiz anschließt.

„Entweder stellt die Justiz fest, dass keine Elemente für eine Anklage vorliegen, dann wird die Akte geschlossen. Oder aber es liegen Elemente vor und das Dossier wird an den Obersten Gerichtshof weitergeleitet“, erklärt die grüne Fraktionschefin Josée Lorsché am Donnerstag auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“.

Laut Art 82 und 116 der Verfassung obliegt es dem Parlament, über eine Anklage gegen ein Regierungsmitglied beziehungsweise früheres Regierungsmitglied zu entscheiden. Diese Regelung ist veraltet, aber dennoch rechtsgültig. Wird nun im Gesetz festgeschrieben, dass das Parlament sich dem Vorschlag der Justiz anschließt, liegt die Entscheidung de facto bei der Justiz und nicht mehr beim Parlament.

Bei der Ausarbeitung des Gesetzes bekommt das Parlament Unterstützung von einem Straf- und Verfassungsrechtler.

Den Grünen ist diese Vorgehensweise wichtig, um Rechtssicherheit zu haben und kein Risiko einzugehen, wegen prozeduraler Fehler vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagt zu werden, so Lorsché.

Opposition: „Verlieren wertvolle Zeit“

Die Opposition hat sich bei der Entscheidung am Mittwoch enthalten, CSV-Co-Fraktionschef Gilles Roth zufolge, weil man erst den Inhalt des Gesetzes kennen wolle. „Das Gesetz muss im Einklang stehen mit der verfassungsrechtlichen Rolle der Chamber.“ Roth befürchtet weiter, dass sich die Arbeiten an dem Gesetz bis hin zur Abstimmung im Parlament lange hinziehen könnten und man riskiere, gegen das Prinzip des „délai raisonnable“ zu verstoßen.

Die CSV hätte es vorgezogen, den ursprünglich beschlossenen Weg zu beschreiten und über eine Resolution den Weg freizumachen, damit Carole Dieschbourg zügig von der Kriminalpolizei befragt werden kann. „In der Resolution hätte man dieselben Prinzipien festhalten können, wie sie jetzt im Gesetz festgehalten werden sollen“, so Roth. Eine Resolution bringe keine Rechtssicherheit, sagt hingegen Lorsché.

Er wolle den Grünen nicht unterstellen, auf Zeit zu spielen, „aber ich stelle fest, dass wir nach vier Wochen immer noch da stehen, wo wir vor vier Wochen gestanden haben und dass die Grünen ihre Meinung geändert haben“, so Gilles Roth.

Sowohl die linke Abgeordnete Myriam Cecchetti als auch der ADR-Abgeordnete Fernand Kartheiser bedauern, dass die Mehrheit sich gegen eine Resolution entschieden hat und nun wertvolle Zeit verloren gehe. „Wir haben vorgeschlagen, über eine Resolution den Weg freizumachen, damit Carole Dieschbourg befragt werden kann, und parallel dazu ein Gesetz auszuarbeiten, das die weiteren Prozeduren regelt“, sagt Kartheiser am Donnerstag auf LW-Nachfrage. Wie die CSV befürchten auch Déi Lénk und die ADR einen Verstoß gegen das Prinzip des „délai raisonnable“ und damit verbunden prozedurale Fehler.

Sven Clement (Piraten) kann die Haltung der Grünen nicht nachvollziehen. „Eigentlich müssten sie Interesse daran haben, dass die Angelegenheit schnell vom Tisch ist“, erklärt Clement. Er möchte „einfach nur, dass es weitergeht und Carole Dieschbourg gehört werden kann“. Ob das über ein Gesetz oder eine Resolution geschieht, sei egal, „Hauptsache es geht voran. Das Parlament hat Wichtigeres zu tun, als diese politischen Spielchen zu spielen“.

Den Vorwurf, die Grünen wollten auf Zeit spielen, lässt Lorsché nicht gelten. Man wolle lediglich für Rechtssicherheit sorgen. Losché vermutet, dass es der Opposition, allen voran der CSV, darum gehe, die Zuständigkeit beim Parlament zu lassen, um am Ende in einem Schauprozess selber über eine Anklage zu entscheiden.

Dass die Abgeordneten Einsicht in die Untersuchungsakte bekommen haben, sei kein Problem, da die Abgeordneten dem Untersuchungsgeheimnis unterlägen, erklärt Lorsché und beruft sich dabei auf Aussagen von Luc Heuschling.

