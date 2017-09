Von Pol Schock

Sie hatte bereits über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, die Vorteile der neuen EU-Datenschutzverordnung und die Herausforderungen der Zukunft gesprochen - da wird Tine A. Larsen eine persönliche Frage gestellt. Ob sie sich eigentlich die Mühe mache, die Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) durchzulesen, bevor sie eine App auf ihrem Smartphone herunterlade. Die Präsidentin der nationalen Kommission für Datenschutz (CNPD) hält kurz inne, greift sich an ihre Brille und sagt: "Ja". Sie habe deshalb kein WhatsApp, keinen gratis Wetterdienst und - zur Entrüstung ihres achtjährigen Sohns - auch kein Pokémon GO. Alle diese Applikationen seien zwar formal umsonst, aber man bezahle mit seinen persönlichen Daten. "Dazu bin ich nicht bereit."



In "smarten" Zeiten ist Datenschutz zum Gegenstand heftiger Debatten geworden. Für Technikapologeten wie der selbsternannte Visionär und Regierungsberater Jeremy Rifkin ist es ein lästiges Überbleibsel der verklemmten Bourgeoisie des späten 19. Jahrhunderts. Kritischere Zeitgenossen und Alarmisten befürchten hingegen das Ende der Privatsphäre und die Entstehung Orwell'scher Überwachungsdystopien. Tine A. Larson will sich bei der gestrigen Pressekonferenz der CNPD in diesem Streit nicht zu sehr einer Seite anschließen und schlägt deutlich moderatere Töne an. "Artifizielle Intelligenz, Internet der Dinge und selbstfahrende Autos sind keine Utopie, sondern werden in naher Zukunft Realität sein." Das seien jedoch positive Entwicklungen, denn sie würden das Leben der Menschen verbessern. Gleichzeitig gebe es reelle Gefahren - und diese gelte es ernst zu nehmen und auszubalancieren, so die Präsidentin der nationalen Datenschutzkommission.



Der Paradigmenwechsel



Dass Tine A. Larson derart abwägende Töne anschlägt, liegt vor allem an der neuen EU-Datenschutzverordnung, die am 25 Mai 2018 in der gesamten EU in Kraft tritt. Denn das neue Gesetz, das unter Luxemburger Présidence von der EU angenommen wurde, verändert die Spielregeln des Datenschutzes komplett. "Wir werden uns neu erfinden - ein Paradigmenwechsel", so Larson. Zum einen wird es ein "Recht auf Vergessenwerden" geben, das Nutzern ein Recht darauf gibt, dass Links aus Suchmaschinen verschwinden und Informationen über sie und ihre Vergangenheit somit nicht mehr öffentlich im Netz abrufbar sind. Auch müssen Dienstleister ihre Zustimmung zur Datennutzung ausdrücklich im Vorfeld bei den Nutzern einholen - und sollten sie dies nicht tun, oder gegen sonstige Datenschutzregeln verstoßen, können gegen Unternehmen Strafen von bis zu vier Prozent der Jahresumsätze verhängt werden.

"Ziel ist es", so die Präsidentin " den Bürgern mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben." Doch mehr Kontrolle heißt auch mehr Eigenverwanwortung. Sprich: Bürger und Unternehmen müsse sich stärker mit dem Thema Datenschutz beschäftigen.



Aufstockung des Personals



Für die Arbeitsweise der Datenschutzkommission bedeutet dies ein völlig neuartige Schaffensweise. Bisher habe man im Vorfeld kontrolliert und Autorisierungen erteilt. Das hieß im Falle von Videoüberwachung etwa, dass nach einer Prüfung eine Vorabgenehmigung an die Unternehmen erteilt wurde. Mit dem neuen Gesetz wird sich dieses Verhältnis umkehren: Die Datenschutzkommission übernimmt die Rolle einer Aufsichtsbehörde und kontrolliert nachträglich, ob die Regeln eingehalten werden - ähnlich wie es aktuell etwa die Gewerbeinspektion in Restaurants macht.



Damit die CNPD der neuen Funktionsweise gerecht wird, muss die Behörde deutlich personell aufstocken. Bis Ende 2017 werden 25 Experten in der Datenschutzkommission arbeiten, 2014 waren es noch 15. Und zudem gelte es die Gesellschaft weiter im Datenschutz sowie für die neuen Gesetzgebung zu sensibilisieren. Stichwort: "Guidance". Im kommenden Jahr wolle man deshalb eine Informationskampagne für Bürger und Unternehmen durchführen. Denn Ziel sei auch, dass in Zukunft mehr Bürger die AGBs durchlesen, bevor sie zustimmen.







