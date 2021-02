Optimale Altenpflege in Pandemie-Zeiten

Psychologin Anja Leist erklärt, warum der Austausch von Erfolgsmodellen und Handlungsempfehlungen von Experten nötig sind.

Ist die Altenpflege heute im Familienministerium noch gut aufgehoben und was braucht es, damit jetzt und in Zukunft die gleiche optimale Betreuung in allen Heimen in Luxemburg gewährleistet bleibt? Darauf gibt Prof. Anja Leist (39) Antworten. Sie ist promovierte Psychologin, spezialisiert auf Lebenslaufforschung und gesundheitliche Ungleichheiten mit Schwerpunkt auf kognitive Funktion und Demenz.



Anja Leist, was brauchen Menschen, die am Lebensende auf Hilfe angewiesen sind, die ihre Freiheit und Eigenständigkeit nach und nach verlieren? ...