OpenLux: Einigkeit in der Chamber

Marc HOSCHEID Im Parlament weisen die Mehrheitsparteien sowie CSV und ADR die Kritik am luxemburgischen Finanzplatz zurück. Déi Lénk und den Piraten scheren aus.

„Luxemburg wird dargestellt, als würden wir uns nicht ordentlich benehmen, dabei halten wir alle Regeln der EU und OECD ein, wir sind ein Rechtsstaat“, meinte Finanzminister Pierre Gramegna (DP) zu Beginn seiner Ausführungen über die Vorwürfe im Rahmen der „OpenLux-Affäre“. Das Großherzogtum habe in Sachen Steuerpolitik zwar nicht immer gut ausgesehen, setze jedoch seit 2014 auf Transparenz. Man antizipiere alle Vorschriften im Kampf gegen Geldwäsche, hier müssten sich jedoch alle EU-Staaten beteiligen.

Die Kritik an der Größe des luxemburgischen Finanzplatzes bezeichnete Gramegna als „Frontalangriff auf den gemeinsamen EU-Binnenmarkt“. Der luxemburgische Finanzplatz sei wegen seiner politischen Stabilität, dem sozialen Frieden, dem Triple A, seiner Innovationskraft sowie seiner Anziehungskraft für Talente erfolgreich. Nichtsdestotrotz bestehe noch Luft nach oben beim Kampf gegen Geldwäsche, vor allem die digitale Variante.

CSV sucht Schulterschluss mit Mehrheit

Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) unterstrich, dass Luxemburg aufgrund seiner geringen Größe besonders genau beäugt werde. Deswegen habe man den Zugang zum Registre des bénéficiaires effectifs bewusst einfacher gestaltet, als zu diesem Moment vorgeschrieben. Aus Datenschutzgründen sei jedoch bewusst darauf verzichtet worden, dass man eine Person nur mithilfe ihres Namens im Register findet. Es habe 4.000 Anfragen gegeben, um im nicht öffentlich einsehbaren Bereich des Registers eingetragen zu werden, von denen der Großteil abgelehnt wurde.

„Es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor, ich kann quasi alles unterschreiben, was die beiden Minister hier gesagt haben“, so Laurent Mosar (CSV). Der frühere Chamberpräsident kritisierte die ausländischen Medien, die Luxemburg im Rahmen von „OpenLux“ Vorwürfe gemacht hatten und warf ihnen Doppelmoral vor, weil die Praktiken in anderen Staaten nicht beleuchtet wurden. Als große Herausforderung bezeichnete er die anstehende Bewertung durch die Financial Action Task Force („FATF“, franz. Gafi).

60.000 Arbeitsplätze und 4,4 Milliarden Euro

„Noch vor einigen Jahren sah die Zukunft des Finanzplatzes alles andere als rosig aus“, meinte DP-Fraktionspräsident Gilles Baum, der daran erinnerte, dass Luxemburg wegen seines Bankgeheimnisses auf mehreren schwarzen Listen stand. Die Erfolge der vergangenen Jahre wolle man sich nicht schlechtreden lassen. Georges Engel, LSAP-Fraktionschef lobte die Regierung für ihr schnelles Handeln. Er unterstrich die Bedeutung des Finanzplatzes für Luxemburg, der für 60.000 Arbeitsplätze und 4,4 Milliarden Euro an Einnahmen verantwortlich sei.

Die Vorsitzende der Fraktion von Déi Gréng, Josée Lorsché, betonte, dass der Kampf gegen Geldwäsche und Steuerkriminalität nie beendet sei und sich nicht auf Europa beschränken dürfe. Bei „OpenLux“ handele es sich nicht um ein zweites „LuxLeaks“, weil die Daten öffentlich zugänglich gewesen seien. Dass viel ausländisches Kapital in Luxemburg verwaltet werde, mache das Land nicht per se zu einem Steuerparadies und sei kein Grund, sich zu schämen.

Kritik an Doppelmoral von Grünen und Sozialisten

Fernand Kartheiser (ADR) appellierte an Gramegna, die finanzielle Stabilität und somit das von ihm als Argument für den Finanzplatz Luxemburg angeführte Triple A zu erhalten. Er kritisierte zudem die Grünen und Sozialisten dafür, dass ihre Vertreter im Europaparlament noch vor kurzer Zeit dafür gestimmt hatten, dass Luxemburg auf eine schwarze Steuerliste gesetzt werden sollte. Hier zeige sich eine Doppelmoral.

„Heute ist ein trauriger Tag, ich habe fünf Blockreden gehört und möchte mit einigen Dingen aufräumen“, so David Wagner (Déi Lénk). Die internationalen Journalisten gehörten nicht zu einer Verschwörung gegen Luxemburg. „Ich kann mir vorstellen, dass der Finanzplatz nicht in erster Linie daran interessiert ist, Mafiosi anzuziehen, denn man möchte ja unter zivilisierten Menschen bleiben.“ Trotzdem setze man auf Unternehmen, die durch Steueroptimierung der Allgemeinheit schadeten.

Nach "LuxLeaks": "OpenLux" nimmt Finanzplatz unter die Lupe Mehrere Publikationen kommen nach eingehenden Recherchen zu dem Schluss, dass sich im Großherzogtum auch nach der LuxLeaks-Affäre im Jahr 2014 nicht viel geändert hat.

„Man muss sich die Frage stellen, ob alles, was legal ist, ethisch korrekt ist“, meinte Sven Clement (Piraten). Luxemburg müsse sich die Frage stellen, mit welchen Personen und Unternehmen es in Zukunft Geschäfte machen möchte.

