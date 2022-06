Das Parlament hat die Maskenpflicht im öffentlichen Transport abgeschafft. Das Gesetz tritt voraussichtlich Mitte kommender Woche in Kraft.

Covid-Lockerung

Ohne Maske in Bus und Bahn

Michèle GANTENBEIN Das Parlament hat die Maskenpflicht im öffentlichen Transport abgeschafft. Das Gesetz tritt voraussichtlich Mitte kommender Woche in Kraft.

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie entfällt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Hintergrund sind die niedrigen Infektionszahlen (300 Fälle pro Tag und 100.000 Einwohner) und die entspannte Situation in den Krankenhäusern. „Seit Beginn der Pandemie war die Situation noch nie so dicht an der Normalität wie jetzt“, sagte der Berichterstatter des Gesetzentwurfs, Mars Di Bartolomeo (LSAP) am Donnerstag im Parlament.

„Wir wollen wieder zur Normalität zurück“ Die Lage in den Krankenhäusern ist stabil. Santé-Direktor Dr. Jean-Claude Schmit rechnet damit, dass es zu weiteren Lockerungen kommen wird.

Dennoch sollte man das Virus nicht unterschätzen und vorsichtig sein, meinte Di Bartolomeo, besonders mit Blick auf bevorstehende Großveranstaltungen, zum Beispiel am Vorabend von Nationalfeiertag. Das Virus schlage bei solchen Veranstaltungen besonders gerne zu.

Restriktionen bleiben weiterhin in den Krankenhäusern und den Alten- und Pflegeheimen – dies wegen der Vulnerabilität der Patienten und Bewohner, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) erklärte. Auch in den Haftanstalten und im Centre de rétention herrscht weiter Maskenpflicht. Sie soll dort noch vor Ablauf des aktuellen Gesetzes (30. Juni) abgeschafft werden – und in den Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, sofern die Experten sich in ihrem Gutachten dafür aussprechen.



Unabhängige Evaluierung

Die Abschaffung der Maskenpflicht im öffentlichen Transport war die einzige Änderung am aktuellen Covid-Gesetz und schnell abgehakt, da alle Fraktionen mit der Lockerung einverstanden waren.

Seit Beginn der Pandemie war die Situation noch nie so dicht an der Normalität wie jetzt. Mars Di Bartolomeo (LSAP), Berichterstatter

CSV-Sprecher Claude Wiseler bemängelte allerdings, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Transport nicht in einem Durchgang auch in den Haftanstalten und Seniorenstrukturen abgeschafft wurde. Josée Lorsché (Déi Gréng) und Nathalie Oberweis (Déi Lénk) bezeichneten das Beibehalten der Maskenpflicht in den Haftanstalten und im Centre de rétention als Diskriminierung gegenüber den Menschen, die dort leben, und verwiesen beide auf die beratende Menschenrechtskommission, die dies in ihrem Gutachten angeprangert hatte.

Die Sprecher von CSV, Déi Lénk und Piraten (Sven Clement) forderten eine unabhängige Evaluierung der Covid-Politik der vergangenen zwei Jahre, um mit Blick auf eine neue Welle im Herbst Klarheit über die Wirksamkeit der Maßnahmen zu haben. „Eine externe Evaluierung läuft bereits und wird von OECD-Experten durchgeführt“, erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert.

Auf neue Infektionswelle vorbereitet

Was die geplante sektorielle Impfpflicht anbelangt, wartet die Regierung „mit Spannung“ auf das Gutachten der fünfköpfigen Expertengruppe um Gérard Schockmel und Claude Muller. Wiseler forderte die Regierung dazu auf, den Gesetzentwurf zügig in die Prozedur zu geben, „damit er spruchreif ist, wenn die Situation es erfordert und das Parlament schnell darüber abstimmen kann“. Nathalie Oberweis warnte davor, in puncto Impfpflicht die Dinge übers Knie zu brechen und riet der Regierung dazu, ihre Entscheidung nicht allein auf das Gutachten der Experten zu basieren, sondern „verschiedene Elemente“ gegeneinander abzuwägen.

Luxair hebt Maskenpflicht im Flugzeug größtenteils auf Ab dem 16. Mai dürfen Passagiere von zahlreichen Luxair-Flügen auf den Nasen-Mund-Schutz verzichten.

ADR-Sprecher Jeff Engelen machte deutlich, dass seine Partei keiner Impfpflicht zustimmen werde. Impfen müsse freiwillig bleiben. Sein Vorschlag, den die Regierung beratenden Conseil scientifique um eine Vielzahl von zusätzlichen Experten aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen zu erweitern, wurde von den anderen Parteien abgelehnt.

Paulette Lenert ließ die Parlamentarier wissen, dass man „auf das Schlimmste“ vorbereitet sei, sollte im Herbst eine neue Infektionswelle über das Land hereinbrechen – und machte einen Appell an die Ungeimpften, sich impfen zu lassen. „Impfung ist der beste Schutz“, so Lenert.

