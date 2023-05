Ein Blumenstrauß von Forderungen hatte Nora Back den rund 750 Besuchern der 1. Mai-Kundgebung in Neumünster mitgebracht.

Tag der Arbeit

OGBL will kürzere Arbeitszeit und ist kampfbereit

Ines KURSCHAT Ein Blumenstrauß von Forderungen hatte Nora Back den rund 750 Besuchern der 1. Mai-Kundgebung in Neumünster mitgebracht.

Ein Blumenstrauß von Forderungen hatte Nora Back den rund 750 Besuchern der 1. Mai-Kundgebung in Neumünster mitgebracht – garniert mit Drohungen, notfalls zu streiken. Kämpferisch im Hinblick auf die Nationalwahlen klang die 45-minütige Rede, und optimistisch angesichts der für sich reklamierten Erfolge, die die OGBL-Chefin vor Gewerkschaftern und Politikprominenz von Déi Lénk, LSAP und Grüne zum Tag der Arbeit am Montag hielt. Auf einen Protestmarsch hatte der OGBL dieses Jahr verzichtet.

Selbstlob

Die März-Tripartite sei ein Erfolg gewesen. Es ist nicht nur gelungen, den Index abzusichern, sondern eine erneute Deckelung der Energiepreise sowie weitere Vergünstigungen obendrein. Erstmalig sei die Steuertabelle schrittweise an den Index angepasst worden. Die Gewerkschaft reklamiert den Abschluss, der die Steuerzahlenden rund 850 Millionen Euro kostet, als ihren Sieg.

Gruß an die Genossen

Der OGBL stellt sich hinter die Forderung der LSAP nach einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Man solle sich ein Beispiel an anderen Ländern nehmen und, statt Studien zu machen, „es einfach durchziehen“, rief Back. Die Arbeitszeitverkürzung sieht der OGBL als Mittel für mehr Gesundheit und um die Attraktivität des Luxemburger Arbeitsmarkts in der Großregion zu steigern. Schuld an Burn-out seien Arbeitsverdichtung und die Schwierigkeit, Erwerbsarbeit und Familie zu vereinbaren. Der Produktivitätsrat hatte im Jahresbericht 2021-2022 dem Wirtschaftsstandort Luxemburg eine „anhaltende Quasi-Stagnation“ in puncto Produktivität bescheinigt.

Rüffel für den Arbeitsminister

Ganz zufrieden ist der OGBL mit den Sozialisten nicht: Die Reform des Kollektivvertragsgesetzes lasse auf sich warten, ebenso die Überarbeitung des Plan de maintien dans l’emploi, die Reform der Weiterbildung, zählte Back auf, die dem Chef des Unternehmerverbands UEL, Michel Reckinger, „Gewerkschaftsfeindlichkeit“ vorwirft. Reckinger hatte gegenüber RTL gestichelt, der OGBL sei eine Anti-Chamber von Arbeitsminister Georges Engel, der am Montag die Kundgebung besucht hatte. Der „Königsweg“, um Arbeitszeitverkürzung und neue Arbeitszeitmodelle umzusetzen, bleibe das Instrument der Kollektivverträge.

Nicht nur Blumen für Grenzgänger

Im OGBL sind viele Beschäftigte aus der Großregion organisiert. Auch für sie hatte Back einen Strauß an Forderungen dabei: Abbau der Diskriminierungen bei der Studentenbörse, bei Familienleistungen wie kostenlosen Maisons relais und Schulbüchern. Luxemburgs Wohlstand basiert auf der Arbeit der rund 200.000 aus Frankreich, Belgien und Deutschland kommenden Pendler.

Keine Rezession

Dass es im Industriesektor insgesamt nicht krisele, hätten Regierung und Industrieverband Fedil während der Industrie-Tripartite Mitte April mit dem Weg des „Maintien dans l’emploi“ bei Husky bestätigt, wendet sich Back gegen „Weltuntergangsstimmung“ und Rezessions-Alarmismus.

Kollektivverträge fürs ganze Land

Der OGBL verlangt, Unternehmen zu verpflichten, Kollektivverträge abzuschließen. Eine Verhandlung stößt ihm besonders auf: Bei Cargolux ist das Patronat nach gescheiterter Verhandlung vor Gericht gezogen – „eine flagrante Attacke“ auf den Sozialdialog, wetterte Back. Im Horeca-Bereich will der OGBL mehr Abschlüsse: Nur 38 Prozent der Löhne des Personals im Handel und nur 21 Prozent im Horeca seien per Kollektivvertrag geregelt. Sollten beim Bau, wo derzeit verhandelt wird, „konkrete und ernsthafte Angebote“ ausbleiben, will der OGBL Aktionen starten. Er fordert zudem, die Plattformarbeit zu regeln – und will bei den nächsten Verhandlungen zum öffentlichen Dienst am Tisch sitzen.

Mehr Mindestrente und Mindestlohn

Back richtete eine – viel beklatschte - Grußadresse an die gegen die Rentenreform in Frankreich streikenden Gewerkschaftler und verlangte hierzulande eine höhere Mindestrente. Außerdem erneuerte der OGBL seine von 2015 stammende Forderung, den Mindestlohn um zehn Prozent anzuheben.

Reiche besteuern

Kleine Einkommen zu entlasten, den Mittelstandsbuckel abzutragen und Spitzenverdiener mit einem Spitzensteuersatz bis 50 Prozent zu besteuern, forderte die OGBL-Vorsitzende, die ein neues Gleichgewicht zwischen der Besteuerung von Lohn und Kapital will. Die Unternehmenssteuer dürfe nicht weiter sinken und die automatische Anpassung der Steuertabelle an die Inflation müsse kommen. Ebenfalls über die Steuer will der OGBL, der mehr Einsatz beim Wohnungsbau anmahnt, die „Spekulation“ im Immobilienbereich brechen.

