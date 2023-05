Der OGBL hat Probleme mit der von der Copas geforderten Einführung eines neuen Pflegeberufs - und mit deren Vorstellung des einheitlichen Kollektivvertrags.

Hilfs- und Pflegesektor

OGBL und ANIL gegen die Schaffung neuer Pflegeberufe

Der OGBL hat Probleme mit der von der Copas geforderten Einführung eines neuen Pflegeberufs - und mit deren Vorstellung des einheitlichen Kollektivvertrags.

(C./mig) – Der Dachverband der Pflegedienstleister (Copas) hatte vergangene Woche vor einem erheblichen Personalmangel im Hilfs- und Pflegesektor gewarnt, wenn nicht zügig gehandelt werde - und die Schaffung eines neuen Pflegeberufs (Pflegetechniker) gefordert, um die große Lücke zwischen Aide-Soignant (Hilfspflegekraft, DAP-Diplom) und den Krankenpflegern (BTS, künftig Bachelor-Diplom) zu schließen.

In einer Pressemitteilung ließ der OGBL wissen, dass die Gewerkschaft die Feststellung der Copas teile, „dass der Personalbestand im Pflegesektor bei Weitem nicht ausreicht, um den wachsenden Bedürfnissen der Bevölkerung und den Anforderungen des Sektors gerecht zu werden“.

In anderen Punkten aber ist der OGBL anderer Meinung. Die Gewerkschaft ist gegen die Schaffung eines neuen Pflegeberufs, weil das zu mehreren Klassen von Pflegekräften führe. Besser sei, die bereits bestehenden Berufe aufzuwerten. Mit der neuen Ausbildung auf Bachelor-Niveau für Krankenpfleger sei es von entscheidender Bedeutung, parallel dazu attraktive Karriereperspektiven für Hilfspflegekräfte zu schaffen, so der OGBL.

Um die besten Talente für den Beruf des Pflegehelfers zu gewinnen und zu halten, hält der OGBL es für angebracht, die bestehende Ausbildung auf das Niveau eines Technikerdiploms anzuheben, statt einen zusätzlichen Beruf zu schaffen. „So könnte nicht nur die qualitätssichernde Partnerarbeit von Pflegehelfern und Krankenpflegern im Pflegebereich weiter bestehen, sondern die Hilfspflegekraft würde auch eine neue Rolle im Krankenhaus erhalten.“ So würde der Beruf des Pflegehelfers für viele junge Menschen attraktiver gemacht.

Es gibt nur eine einzige Lösung, um die Lohnunterschiede zu beseitigen, und diese besteht in einer Nettoerhöhung der derzeit niedrigeren Löhne. OGBL

Auch die Vereinigung der Krankenpfleger (ANIL) ist gegen die Schaffung eines neuen Pflegeberufs „zwischen zwei Berufen, deren Aufgabenbereiche sich bereits überschneiden. Was macht der Pflegetechniker mehr als der Aide-soignant, ohne Aufgaben des Krankenpflegers auszuführen?“, so die ANIL am Dienstag in einem Presseschreiben. Die Vereinigung hält es für weitaus sinnvoller, dem Aide-soignant mit einer einjährigen zusätzlichen Ausbildung zum Technikerdiplom zu verhelfen. „Das wäre eine Aufwertung des Aide-soignant und damit wäre eine Brücke zur Krankenpflegerausbildung geschafft.“

Ein Herabsetzen der Kompetenzen des Pflegepersonals ist sicher nicht im Sinne der pflegebedürftigen Menschen. ANIL, Vereinigung der Krankenpfleger

Weiter befürchtet die ANIL ein Nivellement vers le bas bei der Qualität der Pflegekräfte. Konkret befürchtet die Vereinigung, dass längerfristig der Krankenpfleger durch den „günstigeren“ Pflegetechniker und der Aide-soignant (DAP) durch den geplanten Assistant d'accompagnement au quotidien (heute aide socio-familiale, CCP) ersetzt wird. „Ein Herabsetzen der Kompetenzen des Pflegepersonals ist sicher nicht im Sinne der pflegebedürftigen Menschen“, so die ANIL.

Unterschiedliche Ansichten in Sachen Kollektivvertrag

Was die Lohnbedingungen der Gesundheitsfachkräfte betrifft, zeigt sich der OGBL über die bestehenden Lohnunterschiede ebenso besorgt wie die Copas und begrüßt, dass der Dachverband der Pflegedienstleister die gewerkschaftliche Forderung des OGBL nach einem einzigen Kollektivvertrag in diesem Sektor aufgegriffen habe.

Kostenneutral aber könne eine Harmonisierung der Arbeitsbedingungen nicht sein. „Es gibt nur eine einzige Lösung, um die Lohnunterschiede zu beseitigen, und diese besteht in einer Nettoerhöhung der derzeit niedrigeren Löhne“, so der OGBL. „Wenn die Copas vorschlägt, dass die Aufwertung des einen Kollektivvertrags durch eine Finanzierung aus dem Budget des anderen Kollektivvertrags erfolgen könnte, bedeutet dies, dass die Patronatsföderation die wohlverdienten Löhne der Beschäftigten im Krankenhaussektor entweder senken oder in ihrer Entwicklung bremsen möchte.“ Der OGBL werde dies mit aller Kraft verhindern.

