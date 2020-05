OGBL-Präsidentin Nora Back hält ihre erste Rede zum Tag der Arbeit - virtuell. Im Mittelpunkt stehen die Folgen der Corona-Pandemie.

OGBL: Nora Back fordert Tripartite

Annette WELSCH OGBL-Präsidentin Nora Back hält ihre erste Rede zum Tag der Arbeit - virtuell. Im Mittelpunkt stehen die Folgen der Corona-Pandemie.

Nora Back hatte sich ihre erste Rede zum 1. Mai als OGBL-Präsidentin anders vorgestellt. In einem Video, das auf Facebook und You tube gezeigt wurde, sieht man sie aus ihrem Büro kommend den Weg zum grossen Versammlungssaal am OGBL-Sitz in Esch/Alzette nehmen und ans Rednerpult treten. Den leeren Saal, vor dem sie in diesem Corona-Pandemie-Jahr reden muss, sieht man nicht.

"Ein 1. Mai ohne politische Botschaft war und bleibt für den OGBL undenkbar - der muss gefeiert und geehrt werden, der darf auch nicht vor einem Corona-Virus Halt machen", beginnt sie ihre Rede, die ganz im Zeichen der Pandemie-Krise steht.





Zwischenbilanz der Regierungsmassnahmen

Mit einer Hommage an alle, die in irgendeiner Form betroffen sind, zu Hause oder in der Arbeitswelt leiden und kämpfen stimmt sie ein. Um dann daran zu erinnern, dass die Regierung im Notstand bislang 29 Ausnahmeregelungen im Arbeitsrecht traf und 41 grossherzogliche Verordnungen erliess - und eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.

Back zählt hier zunächst die Massnahmen für die Beschäftigten und ihre Familien, zur Absicherung der Arbeitsplätze, der Gehälter und der Existenzen auf, mit denen zumindest teilweise verhindert werden konnte, dass aus der sanitären eine soziale und humane Krise wird. Wie die Öffnung der Kurzarbeit für alle Sektoren, Kündigungsschutz während der Kurzarbeit, deren Entlohnung nicht unter dem Mindestlohn fallen darf oder auch die Sonderurlaube und die Ausnahmen im Sozialschutz, von denen viele die Antwort auf Forderungen des OGBL waren.

Kritik an Arbeitszeit-Ausnahmeregelung

Heftig kritisiert sie allerdings die Möglichkeit, dass die tägliche Maximalarbeitszeit auf zwölf Stunden, die wöchentliche auf 60 Stunden in als essenziell definierten Sektoren erhöht werden kann. "Das war definitiv eine Fehlentscheidung und unnötig. Und es bringt verschiedene Arbeitgeber auf den Geschmack, das auch für ihren Sektor zu fordern oder zu meinen, das könnte so weitergehen." Das werde wieder abgeschafft. "Mit dem OGBL kommt es nicht zu einer Verschlechterung des Arbeitszeitgesetzes", versicherte Back.

Die Wiederaufnahme des Schulunterrichts werfe mehr Fragen auf als sie beantworte und auch andere Forderungen seien nach nicht erfüllt. Besonders hebt sie hier die nach einer nationalen Tripartite hervor und bezeichnet es als "inakzeptabel", dass in der Task Force, die sich mit der Exitstrategie befasst keine Gewerkschaften vertreten sind.

Ausmass der wirtschaftlichen Rezession begrenzen

Der OGBL habe den bisherigen Kurs der Regierung der Ausgangsbeschränkungen unterstützt, es müsse aber nun das Ausmass und die Dauer der wirtschaftlichen Rezession begrenzt werden. "Der OGBL fordert, dass Arbeitslosigkeit und Konkurse verhindert werden. Die sozialen Ungleichheiten und eine weitere Verschlechterung der Lebensbedingungen müssen bekämpft werden." Auch andere gesellschaftliche Prioritäten wie der Klimaschutz dürften nicht vergessen werden.

Es dürfe nach der Krise keinen Rückfall in Austeritätszeiten geben, fordert Back: Kaufkraft stärken, Investitionen hoch halten und Kredit aufnehmen. Foto: Pierre Matgé

"Es dürfen jetzt nicht dieselben Fehler wie nach der Krise 2008-2009 gemacht werden. Der OGBL akzeptiert keinen Rückfall in die Austeritätspolitik", macht die Gewerkschaftspräsidentin deutlich und ruft die Regierung auf, den Schwerpunkt auf die Nachfrage zu setzen: Die Kaufkraft der untersten und mittleren Einkommen zu stärken und auf eine staatliche Investitionspolitik zu setzen.

Kindergeld und Teuerungszulage aufwerten

Dafür müssten das Kindergeld und die Teuerungszulage direkt aufgewertet werden, bei den Preisen am Wohnungsmarkt und der staatlichen Unterstützung des Wohnungsbaus müsste etwas passieren und es müsste das längst überfällige Gesetz gegen die so genannte kalte Progression kommen. Die Betriebssteuern weiter abzusenken, wäre dagegen der falsche Weg. "Die Betriebe können nicht weiter Geschenke erhalten und die Privatpersonen müssen weiter bezahlen."

Back bringt auch eine progressive Zusatzsteuer bei Dividenden oder anderen Kapitalerträgen ins Spiel. "Wir haben heute schon eine Schieflage bei der Verteilung der Steuerlast - jetzt ist der Moment, mehr Steuergerechtigkeit einzuführen", fordert sie. Eine zusätzliche Steuerlast für die unteren und mittleren Einkommensschichten sei mit dem OGBL nicht zu machen.

Den Betrieben helfen, heisst auch den Arbeitnehmern zu helfen.

Weitere Forderungen sind eine Erhöhung des Mindestlohns und eine Stärkung des Kollektivvertragsrechts - die ausserordentlichen Kurzarbeit-Massnahmen dürften derweil nicht direkt nach der Krise wieder gestoppt werden. Das koste und deswegen stehe der OGBL dazu, dass der Staat weitere Kredite aufnimmt.

Betriebe müssen Hilfen erstatten, wenn es ihnen gut geht

Der OGBL unterstützt die Hilfsmassnahmen der Regierung für die Betriebe. "Den Betrieben helfen, heisst auch den Arbeitnehmern zu helfen", betonte Back. Dafür müssten aber Bedingungen erfüllt werden: Die Arbeitsplätze müssen garantiert bleiben, es dürfe in diesen Betrieben keiner entlassen werden und das Gros der Hilfen müsse wieder erstattet werden. "Das ist das Geld von uns allen, das in die Betriebe investiert wird und wir müssen das Geld wieder zurück bekommen, wenn es den Betrieben wieder gut geht."

Die Tripartite ist und bleibt das Antikriseninstrument par excellence, um gemeinsam Lösungen zu suchen.

All diese Massnahmen müssten jetzt zusammen diskutiert werden. "Deswegen fordert der OGBL von der Regierung, dass die Tripartite einberufen wird. Sie ist und bleibt das wichtigste Antikriseninstrument par excellence, um gemeinsam Lösungen zu suchen."

