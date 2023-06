Beim OGBL wäre man froh, wenn die Parteien sich bei seinen Wahlforderungen bedienen und abschreiben würden. Das gilt besonders für ein Kapitel.

Wahlforderungen

OGBL "nicht böse” über Plagiat

(mas) - Sollten die Parteien noch nicht wissen, wie sie das Kapitel Arbeit und Arbeitsrecht in ihrem Wahlprogramm thematisieren, können sie sich beim OGBL inspirieren. Die Parteien sollen sich so gut wie möglich bedienen, so die Aufforderung von Nora Back; beim OGBL sei man nicht böse über Plagiat.

OGBL will kürzere Arbeitszeit und ist kampfbereit Ein Blumenstrauß von Forderungen hatte Nora Back den rund 750 Besuchern der 1. Mai-Kundgebung in Neumünster mitgebracht.

Am Dienstag stellte die Gewerkschaftsvorsitzende die Wahlforderungen des OGBL vor. Was die Parteien daraus machen, werde man im Herbst überprüfen, so Nora Back. Dann will ihre Gewerkschaft die Programme untereinander vergleichen. Generell erwartet man sich beim Onofhängege Gewerkschaftsbond eine „moderne, fortschrittliche, soziale und gerechte Politik“ von der nächsten Regierung.

Ein besonderes Augenmerk legt die Gewerkschaft auf das Arbeitsrecht, wo viel Handlungsbedarf bestehe, stellte Nora Back fest. Reformbedarf sieht sie bei den Kollektivvertragsbestimmungen, beim Schutz der Arbeitnehmer, wenn es den Betrieben schlecht geht, und bei der Arbeitszeitregelung. Vor dem Hintergrund des digitalen und ökologischen Wandels müsse eine ernst gemeinte Debatte über Arbeitszeitverkürzungen geführt werden.

Gewerkschaften kündigen Protestaktionen im Bausektor an OGBL und LCGB kritisieren die aus ihrer Sicht schleifenden Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag.

Zu den OGBL-Forderungen gehört auch die Anhebung des Mindestlohnes, die Regelung der Plattformarbeit, die Stärkung der unbefristeten Arbeitsverträge, die Förderung der Weiterbildung, konkrete Maßnahmen, um dem Fach- und Arbeitskräftemangel entgegenzutreten, sowie der Umgang mit der künstlichen Intelligenz.

Schluss mit Steuerungerechtigkeiten

Die kommende Regierung müsse den Steuerungerechtigkeiten ein Ende bereiten, thematisierte Nora Back einen weiteren OGBL-Schwerpunkt. Mit Versprechen wie „weniger Steuern für alle“ sei es nicht getan, griff sie das Wahlversprechen des CSV-Spitzenkandidaten Luc Frieden auf. Die Gewerkschaft verlangt nach einer Abflachung des Mittelstandsbuckels, einer Anpassung der Tabelle an die Inflation, einer konsequenteren Besteuerung von Kapital und Großvermögen und einer Lösung für die Steuerklasse 1A.

