OGBL nennt Krise "Vorwand für Stellenabbau"

Morgan KUNTZMANN

„Es gibt viel Arbeit für den OGBL“, beschrieb am Dienstag die Gewerkschaftsführerin Nora Back die Situation nach der Tagung des Nationalkomitees. Die Gewerkschaft wolle sich in der aktuellen Krise nicht nur für den Erhalt von Arbeitsplätzen und -bedingungen einsetzen. Angesichts der Wirtschaftskrise seien die Gewerkschaften „umso mehr notwendig“.

„Es gilt jetzt viele Herausforderungen zu meistern und viele Sozialkämpfe zu gewinnen“, so Back. Dieser Kampf geschehe auf mehreren Ebenen: „Auf individueller Ebene, für Mitarbeiter, die Rat oder Unterstützung brauchen, aber auch bei den Belegschaften in den Unternehmen, sowie auf nationaler Ebene, wo wir wollen, dass die Regierung uns bei den großen Debatten zuhört“.

Unternehmen nutzen Krise als Vorwand zum Kahlschlag

Die Gewerkschaftsführerin erwähnte Unternehmen, die die Krise ausnutzen, um Restrukturierungen durchzuführen und die Löhne zu senken. „Nehmen wir Ampacet. Diesem Betrieb geht es gut. Trotzdem will die Betriebsführung Menschen entlassen, um Einsparungen vorzunehmen“, so Back. Doch während die Corona-Beschränkungen im letzten Jahr manche Streikaktionen erschwert habe, werde der OGBl diese dieses Jahr wieder aufnehmen.

„Bei Ampacet haben wir noch vor zwei Wochen einen Streikposten errichtet. Auch der Fraestreik war ein voller Erfolg“, so Back. Dabei wies die Gewerkschaftsführerin darauf hin, dass der Gewerkschaftsbund bei allen Veranstaltungen und Aktionen die pandemiebedingten Sanitärregeln mit einplane. „Ich freue mich, dass der für uns wichtige Tag der Arbeit nicht nur virtuell stattfinden wird. Wenn es die sanitären Bedingungen zulassen und unter Beachtung der Barrieregesten wird der 1. Mai stattfinden. Ich kann aber noch nichts versprechen.“

Um aus der sozialen und wirtschaftlichen Krise herauszukommen, fordert die Vorsitzende, dass die Arbeitgeber und die Regierung sich mit den Gewerkschaften an einem Tisch setzen. „Die Regierung soll keine Sparmaßnahmen beschließen. Es ist noch viel zu früh dafür. Die EU-Kommission hat die gelockerten Haushaltsregeln noch einmal verlängert“, erklärte Back.

„Es gibt wie bei allen Krisen auch Gewinner. Diese müssen auch stärker besteuert werden“, so Back und stellte klar: „Ich verstehe ganz klar, dass wir den leidenden Unternehmern geholfen haben. Dies versteht sich von selbst. Doch jetzt müssen wir auch den Arbeitnehmern und ihren Familien helfen.“

Gesetzliche Mietpreisbremse

„Luxemburg steht schlecht da im internationalen Vergleich. Es gibt in unserem Land mehr und mehr Menschen, die Arm trotz Arbeit sind. Die Wohnungskrise ist der stärkste Ausdruck dieser Ungleichheiten. Nur die Politik kann gegen die Spekulation etwas unternehmen“, beschrieb Back die soziale Situation. Die Gewerkschaft hätte genug Ideen, wie man der Wohnraum Spekulation entgegentreten könne.

„Wir brauchen eine progressive Grundsteuer. Es kann nicht sein, dass einige wenige den Wohnraum aufkaufen und auf höhere Preise setzen.“ Da das angestrebte Mietgesetz seit der letzten Protestkundgebung im Oktober noch immer nicht überarbeitet wurde, werde die Gewerkschaft auch am kommenden Samstag an der nationalen Demonstration für angemessenen und bezahlbaren Wohnraum teilnehmen. „Wir werden so lange demonstrieren, bis die Regierung eine interventionistische Gesetzesvorlage vorlegt. Wir brauchen eine Mietpreisbremse“, so Back.

