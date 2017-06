(ml) - Am Dienstag tagte der OGBL-Nationalvorstand zum letzten Mal vor den Sommerferien. Der jüngste Bericht der "Inspection générale de la sécurité sociale" zur aktuellen Lage im öffentlichen Rentenwesen wurde einer gründlichen Analyse unterzogen. Grund zur Sorge gebe es derzeit nicht, stellte OGBL-Präsident André Roeltgen fest. Mit einer Rentenmauer sei frühstens nach dem Jahr 2043 zu rechnen. Über ein Heraufsetzen des gesetzlichen Rentenalters will der Unabhängige Gewerkschaftsbund nicht mit sich reden lassen. Nach der negativen Reform im Jahr 2012 werde man weitere Leistungsverschlechterungen nicht hinnehmen, lautet die Kampfansage.



"Völliger Quatsch"



Falls dennoch in den kommenden Jahren Engpässe bei der Finanzierung des Rentensystems auftreten sollten, tritt die größte Gewerkschaft des Landes für eine Erhöhung der Beiträge ein. Seit 50 Jahren sei das Patronat von einer derartigen Anhebung verschont geblieben. Bei den Arbeitgebern, die wesentlich niedrigere Beiträge einzahlen würden als ihre Kollegen in den Nachbarstaaten, gebe es noch reichlich Luft nach oben, hieß es.



Der OGBL kann sich unter Umständen vorstellen, dass die Beiträge bereits in der kommenden Legislaturperiode sanft angehoben werden, um somit die Rentenmauer auf später zu verschieben und die Rentenanpassungen nicht in Frage zu stellen. Sollte sich herausstellen, dass künftig mehr Einnahmen zur Finanzierung der Renten nötig sein sollten, wäre es angebracht, sich Gedanken über eine positive Umverteilung zu machen.



An die Parteien geht der Aufruf, fortschrittliche Rentenkonzepte auszuarbeiten. Langfristige Prognosen, die sich bis zum Jahr 2060 erstrecken, bezeichnete Roeltgen jedoch als "völligen Quatsch." In der Vergangenheit hätten sich derartige Projektionen als sinnlos erwiesen.



Kritik am Patronat



Erfreut zeigte sich André Roeltgen über den Durchbruch bei den Kollektivvertragsverhandlungen im öffentlichen Gesundheit- und Sozialwesens. Als Hauptarchitekt der erzielten Einigung sei es dem OGBL gelungen, die Pläne einer neoliberalen Personalpolitik zu durchkreuzen. Das Verhandlungsergebnis sei der Beleg dafür, dass eine Einheitsgewerkschaft durchaus funktioniere, so Roeltgen. Der OGBL ist in beiden Sektoren mit Abstand mehrheitlich vertreten.



Die Regierung habe sich stets an die Abmachung gehalten, die sie im November 2014 mit dem OGBL getroffen habe, unterstrich André Roeltgen. An die Arbeitgeber im Gesundheit- und Sozialwesen ging unterdessen der Aufruf, ihre gesamte Personalpolitik zu überdenken, statt wie Shareholder aufzutreten. Enttäuscht zeigte sich Roeltgen auch über den Verlauf der Gespräche vor dem Schlichter. In Zukunft dränge sich ein Umdenken auf. Die Schlichtung dürfe nicht lediglich eine "Durchlaufstation" sein.



Als schwierig gestalten sich derzeit die Verhandlungen zur Erneuerung des Kollektivvertrags im Bau- und Handwerkbereich. Im Bauwesen versuche das Patronat mit provokativen Forderungen auf Zeit zu spielen. Der OGBL hofft auf ein Einlenken, andernfalls sei im Herbst mit gewerkschaftlichen Aktionen zu rechnen.



Keine Verschlechterungen bei der Pflegeversicherung



Des Weiteren stellte die Gewerkschaft klar, dass sie dem Gesetz zur Reform der Pflegeversicherung ihre Unterstützung verweigere, falls sich die Versicherten auf Verschlechterungen gefasst machen müssten. Die Leistungskraft der Versicherung müsse im Vergleich zu der jetzigen besser überprüft werden. Auch müsse mit der Reform sichergestellt werden, dass im Pflegebereich keine Schwarzarbeit mittels einer öffentlichen Versicherung finanziert werde. Zudem sollte die "cellule d'évaluation" nicht dem Sozialminister, sondern der Versicherung unterstellt werden.



































