Die drei großen Gewerkschaften haben Steuerforderungen und wollen noch vor der Tripartite eine Unterredung mit dem Premierminister.

Vor den Tripartite-Sitzungen

CGFP, LCGB und OGBL wollen mit Premier Bettel reden

Die drei großen Gewerkschaften haben Steuerforderungen und wollen noch vor der Tripartite eine Unterredung mit dem Premierminister.

Noch vor Beginn der Tripartite-Verhandlungen von kommender Woche drängen die drei Gewerkschaften CGFP, OGBL und LCGB auf ein Gespräch mit Premierminister Xavier Bettel (DP) über die Anpassung der Steuertabelle an die Inflation. Dieser Forderung der Gewerkschaften hat die Regierung in den bisherigen Tripartite-Sitzungen stets eine Absage erteilt.

OGBL: „Steuererleichterungen sind Wahlgeschenke, aber nichts Definitives“ Das OGBL-Nationalkomitee befasst sich mit der Kaufkraft, Steuererleichterungen und dem Reformstau im Arbeitsrecht.

In Zeiten hoher Inflation aber ist diese Anpassung in den Augen der Gewerkschaften unerlässlich geworden, „um die Kaufkraft der Arbeitnehmer und Rentner zu erhalten“, heißt es am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Ohne Anpassung werde die Kaufkraft nur auf der Brutto-Ebene ausgeglichen, netto sinke die Kaufkraft weiter, so die drei Gewerkschaften in ihrer gemeinsamen Mitteilung. Bei einem Durchschnittsverdienst stelle eine Index-Tranche von 2,5 Prozent eine Nettoerhöhung von lediglich 1,75 Prozent dar.

Diese schleichende und versteckte Erhöhung der Steuerlast müsse ein Ende finden, sagen die drei Gewerkschaften. Sie möchten, dass die Anpassung der Steuertabelle an die Inflation auf die Tagesordnung der anstehenden Tripartite-Sitzung kommt. Bei einem Gespräch im Vorfeld wollen die Gewerkschaften mit Premier Bettel die konkreten Modalitäten einer solchen Anpassung diskutieren.

Finanzministerin Backes sagt Nein

Ob der Premier sich auf das Vorabgespräch einlässt, bleibt abzuwarten. Am Montag hatte Finanzministerin Yuriko Backes (DP) auf RTL gemeint, dass eine Anpassung der Steuertabelle an die Inflation verantwortungslos sei. Die Maßnahme koste über eine Milliarde Euro und stelle eine Belastung für künftige Staatshaushalte dar.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.