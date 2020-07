Fünf Gewerkschaften beschweren sich bei Bildungsminister Claude Meisch (DP). Es geht um schlechtere Arbeitsbedingungen für das edukative und psychosoziale Personal im Bildungswesen.

Politik 2 Min.

Offener Brief an Claude Meisch: "Vor vollendete Tatsachen gestellt"

Michèle GANTENBEIN Fünf Gewerkschaften beschweren sich bei Bildungsminister Claude Meisch (DP). Es geht um schlechtere Arbeitsbedingungen für das edukative und psychosoziale Personal im Bildungswesen.

Fünf Gewerkschaften wenden sich am Montag in einem offenen Brief an Bildungsminister Claude Meisch (DP). Sie werfen ihm vor, sich nicht an seine eigenen Aussagen zu halten und die Arbeitsbedingungen des edukativen und psychosozialen Personals im Bildungssystem ohne Verhandlungen mit den Sozialpartnern verschlechtern zu wollen.

Schüler wird im Bus regelmäßig bewusstlos - doch niemand hilft Der Bustransport von Schülern mit Behinderungen in die Kompetenzzentren erfolgt ohne Begleitpersonal. Dabei ist in manchen Fällen eine Begleitung zwingend erforderlich, wie der Fall Tristan zeigt.

Was ist passiert? Das Bildungsministerium möchte die Arbeitsbedingungen des edukativen und psychosozialen Personals im Bildungswesen vereinheitlichen. In seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Sven Clement (Piraten) im März 2019 hatte der Bildungsminister angekündigt, die Arbeitsbedingungen gesetzlich zu regeln und diesbezüglich mit den Gewerkschaften und Personalvertretern zu verhandeln. Das ist laut den fünf Gewerkschaften aber nicht so abgelaufen.

Stattdessen, so heißt es in dem offenen Brief, zirkulierten Anfang Juli von ministeriellen Beamten unterzeichnete Dokumente mit den neuen einseitig festgelegten und verschlechterten Arbeitsbedingungen. Auf Druck der Gewerkschaften sei das Ministerium zurückgerudert. Doch auch mit den abgeänderten Bedingungen sind die Personalvertreter nicht einverstanden.

Die neuen Arbeitsbedingungen sollen lediglich für Personal gelten, das nach dem 1. September 2020 eingestellt wird. Das ist aus Sicht der Gewerkschaften eine Verbesserung. Womit sie aber nicht einverstanden sind, ist der Umstand, dass bei einem Wechsel innerhalb des Bildungssystems - zum Beispiel vom Fondamental ins Secondaire oder vom Secondaire in ein Kompetenzzentrum - die neuen Bedingungen gelten sollen.

Ein anderer Punkt: Obwohl die Fachkräfte in den Schulen mit den Kindern arbeiten, sollen sie in eine administrative Karriere eingestuft werden. Die neuen Arbeitsbedingungen gingen völlig an den tatsächlichen Anforderungen im Bildungswesen vorbei, heißt es in dem Schreiben. Unter den vom Ministerium festgelegten Bedingungen sei eine qualitativ hochwertige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht machbar, so die Meinung der Gewerkschaften.

Sie fordern Bildungsminister Claude Meisch auf, mit den Gewerkschaften in einen Dialog zu treten und mit ihnen die neuen Arbeitsbedingungen auszuhandeln statt über ihre Köpfe hinweg Entscheidungen zu treffen.

Das edukative und psychosoziale Personal wird von fünf Gewerkschaften beziehungsweise Personalvertretungen repräsentiert: Syndicat du personnel de l’Éducation nationale œuvrant spécifiquement dans l’intérêt des élèves à besoins éducatifs spécifiques (SPEBS-CGFP), Association Luxembourgeoise des Éducateurs et Éducatrices (ALEE/CGFP), Syndicat Luxembourgeois des Educateurs gradués (SLEG/CGFP), Association du Personnel des Centres de Compétences et de l'Agence (APCCA/SEW/OGBL) und Association du Personnel du Centre et des Services psycho-sociaux et d’accompagnement scolaires (APPSAS).

















Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.