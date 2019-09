Die stärksten Grünen von Europa sind in Österreich zu Hause, war am Sonntag in Wien zu hören. Tags darauf folgte das Dementi.

Österreichs Grüne: Sorry, Luxemburg!

Die stärksten Grünen von Europa sind in Österreich zu Hause, war am Sonntag in Wien zu hören. Tags darauf folgte das Dementi.

(jt) - Die österreichischen Grünen haben bei der Parlamentswahl am Sonntag deutliche Zugewinne eingefahren. Die Partei, die seit 2017 nicht mehr im Nationalrat vertreten war, erreichte 14 Prozent und lag damit laut dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis (ohne Briefwahlstimmen) hinter der ÖVP von Sebastian Kurz (38,4 Prozent), der SPÖ (21,54) und der FPÖ (17,3) auf Platz vier.

Seine Partei sei aus dem Nichts wieder zur stärksten grünen Partei in Europa geworden, jubelte Grünen-Spitzenkandidat Werner Kogler am Sonntag in der ersten Euphorie. Auch die Europaabgeordnete Monika Vana behauptete, die 14 Prozent seien ein europäischer Spitzenwert. Tags darauf mussten Kogler und Vana allerdings zurückrudern: Sie hatten glatt auf das Resultat ihrer luxemburgischen Kollegen von Déi Gréng aus dem Jahr 2018 vergessen.

"In der Euphorie über das fantastische Wahlergebnis wurde gestern Nacht übersehen, dass die Grünen in Luxemburg 2018 mit 15,1 Prozent noch etwas besser abgeschnitten hatten. Wir sind also genau genommen nicht die Allerstärksten, aber eine der zwei stärksten Grün-Parteien in Europa“, teilte die österreichische Delegation der Grünen im EU-Parlamente laut ORF.at mit.



Zuvor hatte die luxemburgische Parteispitze der Grünen ihre Glückwünsche an die Kollegen in Wien übermittelt.





💚-liche Glückwünsche an die Grünen Kollegen in Österreich @Gruene_Austria 🙌🏻 tolles und hoch-verdientes Resultat 🌻🌻🌻 — Djuna Bernard (@DjunaBernard) September 29, 2019