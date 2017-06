(mig) - Seit drei Jahren können Bürger die Chamber mit öffentlichen Petitionen befassen. Dabei werden die Mitglieder des Petitionsausschusses immer wieder mit Eingaben konfrontiert, die inhaltlich nicht korrekt aufbereitet sind und deshalb nicht genehmigt werden können.



Ein Bittsteller war wohl ganz besonders eifrig und packte in die Petition Nummer 804 mit dem Titel "Réduction des charges du contribuable en favorisant le modèle d'entreprise pour l'Etat" ein Dutzend verschiedene Forderungen, "die nichts miteinander zu tun haben", wie der Ausschussvorsitzende Marco Schank am Dienstag auf LW-Nachfrage erklärte. Der Autor wurde gebeten, die Eingabe neu zu formulieren und sich dabei auf ein Thema zu beschränken.



Auch mit der Eingabe 807 ("Pas de vélo sur les trottoirs/rues commerçantes de la ville") konnte der Ausschuss recht wenig anfangen. "Zum einen weil unklar ist, welche Stadt der Autor meint, aber auch wegen der recht aggressiven Formulierung, wonach Radfahrer eine öffentliche Gefahr darstellten", so Marco Schank. Auch hier muss inhaltlich nachgebessert werden.

Nachdem sie mit ihrer Petition 732 über die Schließung des Escher Friedhofs "Saint-Joseph" wegen mangelnden Interesses gescheitert war, nimmt die Autorin einen neuen Anlauf und fordert jetzt mit der Eingabe 808 Änderungen des Artikels 107 der Verfassung, in dem kommunale Belange geregelt werden. Allerdings fordert der Ausschuss die Bittstellerin dazu auf, die gewünschte Verfassungsänderung genauer zu formulieren.

Ähnlich verhält es sich mit der Petition 809, in der die Autorin Verbesserungen in Bezug auf die telefonische Terminvereinbarung für die Fahrzeugkontrolle in Sandweiler fordert. Der Ausschuss bittet die Autorin um eine strukturierte und weniger aggressive Formulierung.

Die Petition 806, in der steuerliche Erleichterungen für Alleinerzieher gefordert werden, wurde für unzulässig erklärt, weil in den letzten zwölf Monaten bereits vergleichbare Petitionen eingegangen sind.

Einzig die Eingabe 805, in der der Autor sich für eine Verringerung der Lichtverschmutzung stark macht, wurde anstandslos angenommen.

"Mediales Experiment"



Auch die Petition 810, in der der Autor ein Auftrittsverbot für Außenminister Jean Asselborn in TV-Talkshows fordert, wurde vom Petitionsausschuss für unzulässig erklärt. Sie ist Marco Schank zufolge verfassungswidrig und war ohnehin nicht ernst, sondern nur als "mediales Experiment" gemeint, um zu sehen, wie die Medien darauf reagieren, wie der Autor auf Facebook bekannt gab.