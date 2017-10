(mig) - Luxemburg muss seine Finanzpolitik ändern, wenn es die Zukunft der kommenden Generationen nicht verspielen will. Zu diesem Schluss kommt der "Conseil national des finances publiques" in seinem Sonderbericht über die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen.

Nachhaltigkeit ist dann gegeben, wenn die öffentlichen Ausgaben bei unveränderter Haushaltspolitik (keine Steuererhöhungen, keine Ausgabenkürzungen) langfristig durch die Einnahmen gedeckt werden können.



Kurzfristig und mittelfristig alles in Butter



Kurzfristig (2017 und 2018) hat Luxemburg kein Problem. Die Pensionskassen sind gut gefüllt (33 Prozent des Bruttoinlandsproduktes) und die Staatsverschuldung bleibt mit 22,3 Prozent (2018) unter der 30-Prozent-Marke, die Luxemburg sich selbst als Obergrenze gesetzt hat und weit unter der europäischen Grenze von 60 Prozent.



"Netto haben wir heute keine Schulden", so das Fazit des CNFP-Vorsitzenden Yves Nosbusch am Donnerstag bei der Präsentation des Sonderberichts.



Wegen der guten Ausgangsbasis hält sich das Risiko auch mittelfristig (bis 2030) in Grenzen, "aber wir befinden uns an der Schwelle zur mittleren Risikostufe", so Nosbusch.



Ab 2043 ist Schluss



Langfristig jedoch sieht die Sache ganz anders aus. Betrachtet man die Entwicklung bis 2060, stellt man fest, dass die Staatsverschuldung ab 2033 die 30-Prozent-Marke und ab 2043 die 60-Prozent-Marke überschreitet. Damit deckt sich die Analyse des CNFP mit der Analyse der "Inspection générale de la sécurité sociale" (IGSS), die zu dem gleichen Ergebnis gekommen war.



2060 läge die Staatsverschuldung bei 161 Prozent des BIP. Die Analyse basiert auf dem 1,1-Millionen-Einwohner-Szenario, auf das sich auch die Regierung basiert. Mit weniger Wachstum verschlimmert sich die Lage noch. Eurostat ging zuletzt von nur mehr 990.000 Einwohnern bis 2060 aus. Bei einem 990.000-Einwohner-Szenario läge die Staatsverschuldung 2060 sogar bei 208 Prozent des BIP.



Plus sechs Prozent jedes Jahr



Nachhaltig wären die öffentlichen Finanzen laut Yves Nosbusch nur, wenn die Einnahmen die Ausgaben ab 2018 jedes Jahr um sechs Prozent des BIP übersteigen. Das heißt: Luxemburg müsste jedes Jahr einen Überschuss von sechs Prozent erwirtschaften. Die sechs Prozent sind Nosbusch zufolge exklusiv auf die Alterungskosten (Renten und Pensionen, Gesundheit, Pflegeversicherung) zurückzuführen.



Von der Generationengerechtigkeit



Der CNFP mahnt also umgehend zu korrigierenden Maßnahmen, "wenn wir wollen, dass die Anstrengungen gleichmäßig auf alle Generationen verteilt werden". "Tut man das nicht, werden die Anstrengungen für die künftigen Generationen umso größer", fügte Romain Bausch hinzu. "Dann reichen die sechs Prozent nicht aus."



Wo man den Hebel ansetze, sei letztlich ein politische Entscheidung, so Nosbusch.